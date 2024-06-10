الامارات | «الأرشيف» يحتفي بالفائزين بجائزة المؤرخ الشاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى الأرشيف والمكتبة الوطنية بالطلبة الفائزين بجائزة المؤرخ الشاب في نسختها الـ14، التي سلطت الضوء على الأحداث والقيم الوطنية والمفاهيم الكفيلة باستدامة الحفاظ على تاريخ دولة الإمارات وثقافتها وتراثها، وأسهمت في إثراء معارف النشء بالتاريخ والتراث، عبر تركيزها على العناصر التي تقوي دعائم الاتحاد وترسخ سمعة الإمارات عالمياً. وقال مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله ماجد آل علي، في كلمة خلال الحفل، إن «الطلبة الذين استطاعوا أن يبرهنوا باجتهادهم وتميزهم حبهم وانتماءهم للوطن، وولاءهم لقيادته الرشيدة، وإيمانهم المطلق بأهداف دولة الإمارات التي تواصل مسيرة البناء والتقدم والتطور والازدهار، هم الذين نعقد آمالاً كبيرة عليهم». وأضاف «من يراهن على الشباب هو الرابح بلا منازع، فهم الطاقة الخلاقة التي ترتقي بالأوطان، وهذا ما تعلمناه من المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى الشباب جلّ اهتمامه، وعلى نهجه سارت قيادتنا الرشيدة، فآمنت بضرورة تأهيلهم وتمكينهم علمياً ومهنياً، ما عزز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة التي تتخذها دولتنا شعاراً». وهنأ الطلبة الفائزين الذين برهنوا على نجاح الأرشيف والمكتبة الوطنية في أداء رسالته المتمثلة بإثراء مجتمعات المعرفة، وأكدوا أن جائزة المؤرخ الشاب في دورتها الـ14 أصبح لها دورها في اكتشاف الموهوبين والمبدعين.