الامارات | موظف يقتل مديره الشاب لأنه أرسله للمنزل مبكراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب وجرح آخر بعد أن قام زميلهما في أحد المطاعم بإطلاق النار عليهما بسبب مشاجرة بسيطة انتشل بعدها الموظف مسدسه وأطلق النار فقتل مديره وجرح آخر.

وقالت الشرطة وفقا لمحطة فوكس إن شجارًا وقع بين موظف في مطعم Irving Wingstop ورئيسه أدى إلى إطلاق نار مميت ليلة الاثنين ذهب ضحيته كريستوفر جوفيا البالغ من العمر 19 عامًا كما جرح شخص آخر.

وأوضحت الشرطة إن المشتبه به، مارك ليون البالغ من العمر 22 عامًا، هرب من المطعم سيرًا على الأقدام ولكن تم القبض عليه في غضون 10 دقائق وتم العثور بحوزته على مسدس.

وجاء في مذكرة الاعتقال الصادرة بحق ليون أن الشجار بدأ عندما أعاده جوفيا، الذي كان مديره في المطعم، إلى منزله مبكرًا فأخرج ليون مسدسًا وأطلق النار على مديره عدة مرات، وفقًا لشرطة إيرفينغ.

ويقول المحققون إن زميله الموظف أصيب في رأسه وساقه بالرصاص الطائش. ووصف أفراد الأسرة جوفيا بأنه شاب مجتهد يبلغ من العمر 19 عامًا.

وقال صهره أدريان هيرنانديز "هذا كل ما فعله. لقد عمل فقط. لقد أراد فقط أن يدفع والديه للمضي قدمًا لأن صحة والده ليست جيدة، وأمه لا تستطيع العمل لأنها تعتني به، لذلك أراد أن يحصل لهم على منزل. وهذا هو السبب الوحيد الذي جعله يعمل في وظيفتين."

وعمل جوفيا في محل بقالة إضافة لكونه مديرًا في المطعم الذي لقي حتفه به والذي لم يكن قد أمضى فيه أكثر من شهر. من جهته يواجه ليون تهما بالقتل والاعتداء المشدد بسلاح فتاك حيث ينتظر الآن نقله إلى سجن مقاطعة دالاس.