كيف يؤثر تناول الفاكهة على الريق على الجسم؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يقول الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية لـ"الخليج 365"، إن تناول الفواكه على الريق عادة صحية للعديد من الأشخاص، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها، حيث يمكن أن تكون هناك بعض الآثار الجانبية أو الأضرار المحتملة لبعض الأشخاص.

حموضة المعدة

الفواكه الحمضية مثل البرتقال، الجريب فروت، والليمون يمكن أن تزيد من حموضة المعدة لدى بعض الأشخاص، ما يسبب حرقة المعدة أو تهيج الجهاز الهضمي.

زيادة نسبة السكر في الدم

الفواكه تحتوي على سكريات طبيعية مثل الفركتوز، وقد يؤدي تناول كمية كبيرة من الفواكه دفعة واحدة على الريق إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، مما يمكن أن يكون مشكلة خاصةً للأشخاص الذين يعانون من السكري أو مقاومة الأنسولين.

الانتفاخ والغازات

بعض الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان (مثل التفاح والكمثرى)، والتي قد تسبب الانتفاخ والغازات عند تناولها على معدة فارغة.

اضطرابات الجهاز الهضمي

بعض الأفراد قد يعانون من حساسية أو عدم تحمل لبعض أنواع الفواكه، مما يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو المغص.

الشعور بالجوع بسرعة

رغم أن الفواكه توفر طاقة سريعة بفضل محتواها من السكريات الطبيعية، إلا أن نقص البروتين والدهون في الفواكه قد يؤدي إلى الشعور بالجوع بسرعة بعد تناولها.

وأشار القيعي إلى أن تناول الفواكه على الريق خيار صحي للكثير من الأطفال، ولكن من المهم الاستماع إلى جسم الطفل وتناول الأنواع والكميات المناسبة لهم.

ابدأ بكمية صغيرة من الفواكه وراقب رد فعل الطفل، اغسل الفواكه جيدًا قبل تناولها، قطّع الفواكه إلى قطع صغيرة لتسهيل تناولها، قدم الفواكه مع مصدر من البروتين أو الدهون الصحية، مثل الزبادي أو المكسرات أو بذور الشيا.

تجنب إعطاء الفواكه للأطفال الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضم.

نصائح طبية مهمة للتقليل من الأضرار المحتملة

جرب تناول مجموعة متنوعة من الفواكه بدلاً من التركيز على نوع واحد، لتجنب تأثيرات الفواكه الحمضية والحد من ارتفاع سريع للسكر في الدم.

جرب تناول الفواكه مع مصدر بروتين أو دهون صحية مثل الزبادي أو المكسرات لتحسين الشعور بالشبع وتقليل تأثير السكر.

انتبه لكيفية استجابة جسمك لتناول الفواكه على الريق وتجنب الأنواع التي تسبب لك مشاكل.

تناول كميات معتدلة من الفواكه لتجنب المشاكل المتعلقة بارتفاع السكر أو اضطرابات الهضم.

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