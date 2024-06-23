الامارات | رفع حظر دخول السياح إلى جزيرة كابري الإيطالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 يونيو 2024

رفعت جزيرة كابري الإيطالية حظراً فرضته السبت على دخول السياح، بعدما حلّت مشاكل مرتبطة بإمدادات المياه فيها.

وأعلن رئيس بلدية كابري باولو فالكو «رفع» الحظر بعد حل مشكلة فنية تمنع وصول المياه من البر الرئيسي.

وكان فالكو أعلن قرار الحظر عند الساعة السابعة من صباح السبت، ما أجبر عدداً كبيراً من السفن السياحية التي كانت في طريقها إلى الجزيرة من نابولي وسورينتو في جنوب إيطاليا، على العودة أدراجها.

وقالت الشركة المكلفة تزويد الجزيرة بالمياه، إن مشكلة فنية حدثت في البر الرئيسي الخميس، وعلى الرغم من إصلاحها مذاك، لا تزال المشكلات في إمدادات كابري قائمة.

وحذر فالكو من «حالة طوارئ حقيقية» في الجزيرة، قائلاً إن الخزانات المحلية «بدأت تفرغ».

وأضاف «حالة الطوارئ ستتفاقم مع وصول آلاف السياح الذين يتدفقون إلى كابري يوميا».

وأشار إلى أن السكان المحليين يمكنهم الحصول على 25 لتراً من مياه الشرب لكل أسرة من صهريج إمداد.

وتشتهر كابري، الواقعة في خليج نابولي، بفيلاتها البيضاء وسواحلها الخلابة وفنادقها الراقية. وتضم الجزيرة ما يقرب من 13 ألف مقيم دائم، لكن هناك أعداد كبيرة من المتنزهين الذين يقصدون الجزيرة لقضاء النهار فيها في أشهر الصيف.

