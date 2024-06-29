لمرضى السكر... فوائد مذهلة عند تناول الخس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الخس من الخضروات التي تتميز باحتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

ويقول الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية والسمنة، إن الخس من الخضروات الورقية الخضراء المفيدة لصحة الجسم، خاصةً لمرضى السكري.

الخس هو الاختيار الأنسب والمفيد لدى مريض السكر

وأضاف استشاري التغذية في تصريح خاص لـ«الخليج 365» أنه في حالة الإصابة بالسكري، يكون الخس هو الاختيار الأنسب والمفيد لدى مريض السكر، لأنه ينظم مستوى السكر في الدم، كما أنه غني بمضادات الالتهابات التي تحمي الجسم من الأمراض.

يساعد على تنظيم الكوليسترول بالدم

وقدم عدة فوائد للخس تتمثل في ما يلي:

1- يحسن من عملية الهضم، لأنه غني بالألياف.

2- يحسن من صحة البشرة، لأنه من الخضروات الورقية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء والألياف.

3- يساعد على تنظيم الكوليسترول بالدم.

4- يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، ويحمي من السرطان.

5- يساعد على إبطاء عملية الهضم، وامتصاص السكر في الدم.

ونصح بإضافة الخس إلى النظام الغذائي اليومي، لتحسين من نسبة السكر في الدم، والحماية من الأمراض الأخرى.

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