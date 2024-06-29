5 فواكه مجففة تجنبها للوقاية من ارتفاع مستويات السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

التحكم بمستويات السكر في الدم أمر ضروري للحفاظ على صحة جيدة، خاصة لمرضى السكري، وتؤدي الفواكه الجافة دورا مهما في النظام الغذائي الصحي، لكن بعض أنواع الفواكه تحتوي على نسبة عالية من السكر، ما قد يسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم، خاصةً في الصباح.

وتوجد 5 فواكه مجففة، يجب الابتعاد عنها صباحا للحفاظ على نسبة السكر بالدم، وفقا لما جاء في "هيلث لاين" "indiatvnews".

الزبيب

الزبيب يحتوي على سكريات طبيعية مركزة وألياف، ومضادات أكسدة، ويقدم كمية مغذية، ومع ذلك فإن مدى ملاءمتها للاستهلاك الصباحي أمر مشكوك فيه، قد يؤدي لارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم الناجم عن السكريات الطبيعية في الزبيب.

مما يجعلك تشعر بالخمول بدلا من النشاط، وعلى الرغم من أنها تتمتع بفوائد غذائية، إلا أن قدرتها على تعطيل مستويات السكر في الدم تجعلها خيارا أقل من مثالي إلى جانب وجبة الإفطار.

البلح

تحظى التمور بتقدير كبير بسبب حلاوتها الطبيعية ومحتواها من الألياف ومجموعة من الفيتامينات، وأنها بمثابة خيار ممتاز للوجبات الخفيفة لتعزيز الطاقة، ومع ذلك فإن استهلاكها على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في مستويات السكر في الدم.

تين مجفف

مثل التمر، يأتي التين المجفف مليئا بالألياف، والتي على الرغم من أنها مفيدة بشكل عام، إلا أنها يمكن أن تكون ساحقة للجهاز الهضمي أول شيء في الصباح، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة، ولذا يُنصح باستهلاكها كوجبة خفيفة أو قم بأقرانها بالمكسرات والزبادي للحصول على تجربة ألياف أكثر لطفا.

المشمش

المشمش المجفف مصدر رائع لفيتامين أ، ولكنه يحتوي أيضا على كميات كبيرة من السوربيتول، وهو كحول سكري، ويمكن أن يكون للسوربيتول تأثير ملين، خاصة عند تناوله على معدة فارغة، وهو ما قد لا يكون مثاليا للجميع في الصباح، لذا ينصح بتناوله كوجبة خفيفة بعد الظهر.

البرقوق

على غرار المشمش المجفف، يُعرف البرقوق بمحتواه العالي من الألياف وخصائصه الملينة، في حين أن هذا قد يكون مفيدا للبعض، إلا أنه قد يكون أكثر من اللازم لعملية الهضم في الصباح الباكر.

لذا يمكن أن تستمتع بها كوجبة خفيفة في منتصف النهار أو امزجها مع المكسرات والبذور للحصول على خيار أكثر توازنا.

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