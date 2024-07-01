الامارات | القرود الذهبية النادرة تتزايد في شننونغجيا الصينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منطقة شننونغجيا للغابات في مقاطعة هوبي بوسط الصين، تزايداً ملحوظاً في أعداد القرود الذهبية النادرة، بفضل الجهود المبذولة لحماية الموائل.

وبحسب نتائج المسح الرابع الذي أجرته إدارة المنطقة، يعيش في المنطقة الآن 1618 قرداً ذهبياً، بزيادة 147 على المسح السابق قبل خمس سنوات.

وباعتبارها أقصى موئل شرقي للقرود الذهبية في العالم، كانت شننونغجيا تضم 501 قرد ذهبي فقط على مساحة 164 كيلومتراً مربعاً في عام 1990، وتحسنت الأرقام على مر السنين، إذ صار هناك 1282 قرداً على مساحة 189 كيلومتراً مربعاً في 2005، و1471 قرداً في منطقة تغطي مساحة 354 كيلومتراً مربعاً في 2019.

وأسهم أكثر من 40 شخصاً في المسح الأخير، أجروا تحقيقات ميدانية وتحاليل مختبرية استمرت لأكثر من شهرين، واستكشفوا 240 مسار مسح، تغطي مسافة إجمالية بلغت 58 ألفاً و800 كيلومتر.

وقال أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في منطقة شننونغجيا للغابات، فنغ وي: إن «المسح أشار إلى أن 1618 قرداً ذهبياً تنتمي إلى 11 مجموعة، تعيش الآن في موئل مساحته 401 كيلومتر مربع في المنطقة».