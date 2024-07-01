الامارات | جبل فوجي يستقبل الحشود اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ اليوم موسم الصيف في جبل فوجي، مع اتخاذ تدابير جديدة لضبط توافد الحشود على مسار المشي الأكثر شعبية في البركان الياباني الذي يعاني سياحة مفرطة.

وبدءاً من الساعات الأولى اليوم، سيُفرض رسم قدره 2000 ين (12.4 دولاراً) على المتنزهين الذين يرغبون في استخدام مسار يوشيدا، وسيُسمح لعدد أقصى يبلغ 4000 شخص يومياً بالدخول إلى الموقع.

ويتوافد عدد قياسي من السياح إلى اليابان، ويرغب الكثيرون في السير على سفوح جبل فوجي الذي تغطيه الثلوج معظم أيام السنة، لكنه يجذب أكثر من 220 ألف زائر كل صيف في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

ولتنظيم هذا التدفق، اعتمدت السلطات المعنية بالسلامة والبيئة على أعلى جبل في اليابان، لأول مرة نظاماً لحجز مواعيد الزيارات مسبقاً عبر الإنترنت.

ويتسلق كثيرون الجبل ليلاً لرؤية شروق الشمس من القمة الواقعة على ارتفاع 3776 متراً. وينام البعض على الطريق أو يشعلون النيران للتدفئة، بينما يحاول آخرون إكمال الرحلة من دون توقف، ما يعرّضهم لخطر مواجهة مشكلات صحية أو التعرّض لإصابات خطرة.

وفي الأسبوع الماضي، قبل أيام قليلة من افتتاح موسم الصيف، فقد أربعة أشخاص حياتهم أثناء تسلق جبل فوجي.

وقال حاكم محافظة ياماناشي كوتارو ناغازاكي، أخيراً، إن الإجراءات الجديدة تُطبّق «في المقام الأول لحماية حياة» المتنزهين، ولكن ليس لمنعهم من المجيء.