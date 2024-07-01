7 نصائح للتخلص من تقصف الشعر.. لا تدعيه يفقدك جمال إطلالتك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعاني العديد من النساء من مشكلة تقصف الشعر، إذ يبدو باهتًا وجافًا ويتكسر بسهولة، وهو ما يؤثر بالتالي على جمال إطلالتها ومدى ثقتها في نفسها؛ إذ يعد الشعر هو تاج جمال المرأة، فكيف يمكن علاج مشكلة تقصف الشعر؟

7 نصائح للتخلص من تقصف الشعر

وبحسب ما ورد على موقع «gisou»، فإنه يمكنكِ علاج مشكلة تقصف الشعر من خلال اتباعكِ النصائح التالية:

1. قللي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية:

تُعد أدوات التصفيف الحرارية مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد من أعداء الشعر؛ إذ تتسبب في تلفه وتكسره؛ لذا حاولي تقليل استخدامها قدر الإمكان، واتركي شعرك يجف بشكل طبيعي قدر الإمكان.

2. اختاري شامبو وبلسم مناسبين لنوع شعرك:

استخدمي شامبو وبلسم مخصصين لنوع شعرك، سواء كان شعرك جافً أو دهنيًا أو عاديًا، وتأكدي من قراءة ملصقات المنتجات بعناية واختيار تلك التي تحتوي على مكونات طبيعية مغذية للشعر.

3. رطبي شعرك بانتظام:

يحتاج الشعر إلى الترطيب بشكل منتظم للحفاظ على صحته ونعومته؛ لذا استخدمي قناع الشعر أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون مرة أو مرتين في الأسبوع لترطيب شعرك بعمق.

4. قصي أطراف شعرك بانتظام:

من المهم قص أطراف الشعر المتقصفة كل 6-8 أسابيع للحفاظ على صحة الشعر ومنع التقصف من التفاقم.

5. اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا:

يُعد اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن ضروريًا لصحة الشعر؛ لذا تأكدي من تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين.

6. اشربي الكثير من الماء:

يعد شرب الكثير من الماء ضروريًا لصحة الجسم بشكل عام، بما في ذلك صحة الشعر؛ لذا تأكدي من شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

7. قللي من التوتر:

يمكن أن يؤدي التوتر إلى تساقط الشعر وتقصفه؛ لذا حاولي ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل للسيطرة على التوتر.