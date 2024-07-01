هذا المكون في طعامك يحارب السكر والكوليسترول والسرطان.. بــ7 جنيه فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم أو خطر الإصابة بالسرطان أو ارتفاع الكوليسترول؟، إليك الحل الطبيعي والاقتصادي.

البقدونس، هذا المكون الغذائي الخارق، غني بالفوائد الصحية التي تساعدك على محاربة هذه الأمراض المزمنة وتعزيز صحتك.

كل ما تحتاجه هو حزمتان فقط من البقدونس بسعر رخيص لا يتجاوز 7 جنيهات، وفقا لموقعي "webmd"، و"medicine".

الوقاية من السرطان

يحتوي البقدونس على كمية كبيرة من مادة "الفلافون أبيجينين"، التي تُعرف بخصائصها الوقائية ضد السرطان، بالإضافة إلى، وجود مادة كيميائية مهمة به تُسمي "اللوتولين"، والتي تعمل على منع نمو الخلايا السرطانية

وتثبيط انتشارها في الجسم.

خفض مستويات الكوليسترول

محتوى البقدونس من الألياف يؤدي دروا مهما في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

تعمل أيضا مركبات الفلافونويد على زيادة إنتاج الكوليسترول الجيد في الدم.

ضبط نسبة السكر في الدم

غني أيضا بنسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات في الجسم، لذلك يساعد استهلاكه على الوقاية من هذا المرض.

فوائد أخرى للبقدونس:

تحسين الرؤية.

تعزيز صحة العظام وكثافته.

يعمل البقدونس كمدر طبيعي قوي للبول.

خفض ضغط الدم.

علاج حب الشباب، وإبطاء عملية الشيخوخة وحماية البشرة من الإجهاد التأكسدي .

تحسين صحة الشعر.

تقوية جهاز المناعة.

علاج هشاشة العظام.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

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