كيف يؤثر تناول اللب الأسمر على الكبد والقولون؟.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

اللب الأسمر من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، مثل الألياف، ومضادات الأكسدة، والمعادن، ولذا فهو يشتهر بفوائده الصحية، لكن هل يمكن لمرضى الكبد والقولون الاستفادة من هذه الفوائد؟

تأثير اللب الأسمر على القولون

وفقا لموقعي "health"، و"economictimes"، بفضل محتواه العالي من الألياف، يساعد اللب الأسمر على تحفيز حركة الأمعاء، وتخفيف الإمساك، وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

ويُسهم استهلاكه أيضا في تحسين امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، وتحسين عملية الهضم، ما يعزز صحة القولون.

تأثير اللب الأسمر على الكبد

نظرا لأن اللب الأسمر غني بالعناصر الغذائية مثل الدهون الصحية والألياف، لذا فإن تناوله يساعد على حماية الكبد من التلف.

ويؤدي محتواه العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، إلى تقليل الالتهابات في الكبد، وتحسين وظائفه.

فوائد أخرى للب الأسمر

تعزيز جودة النوم.

خفض مستويات الكوليسترول الضار.

دعم صحة القلب.

تقوية المناعة.

خفض مستويات السكر في الدم.

منع الإصابة بهشاشة العظام.

تعزيز الخصوبة عند الرجال.

إنقاص الوزن.

تعزيز إنتاج الكولاجين.

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