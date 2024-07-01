في الطقس الحار.. طرق بسيطة لطرد "الناموس" دون مبيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح الناموس مصدر إزعاج كبير، ولكن لا داعي لاستخدام المبيدات الكيميائية الضارة للتخلص من هذه الحشرة المزعجة، هناك بعض الحلول الطبيعية البسيطة لطرد الناموس دون مواد كيميائية، وفقا لموقع "bobvila".

زيت النعناع

زيت النعناع من أفضل طارادات الناموس الطبيعية، حيث يحتوي على مركب نشط يُسمى "نيبيتالاكتون" يعمل كطارد فعال للناموس ويحمي الأشخاص من لدغاته.

المروحة

يساعد تشغيل المروحة في خلق نسيم قوي يُبعد الناموس عنك، ويُعيق قدرته على الوصول إليك، كما يُسهم في منع دخول الناموس إلى منزلك.

الابتعاد عن الضوء الأبيض

ينجذب الناموس إلى الضوء الأبيض الذي تُصدره المصابيح، لذلك ينصح باستخدام المصابيح ذات اللون الأصفر، لتقليل من جذب الناموس إلى منزلك.

ارتداء الملابس الفاتحة

يفضل الناموس الألوان الداكنة مثل الأسود والأزرق والأحمر، حيث يُخطئ في ظنها بحيوانات يمكنه امتصاص دمائها، لذلك، فإن ارتداء الملابس الفاتحة سلاحا فعالا ضد لدغات الناموس.

خل التفاح

يمكن استخدام خل التفاح كطارد طبيعي لهذه الحشرة المزعجة، كل ما عليك فعله هو مزج خل التفاح مع الماء في زجاجة رذاذ، ثم إضافة 40 قطرة من الزيت العطري المفضل لديك وحركه جيدا.

بعد ذلك، قم برش الخليط على المناطق التي يتواجد فيها الناموس.

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