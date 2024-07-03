مليئة بثعابين سامة وزيارتها ممنوعة..20 صورة من أخطر جزيرة في العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

جزيرة الثعابين، وهي عبارة عن أرض مليئة بالثعابين، تزخر بالثعابين السامة التي يمكنها أن تقتل بـ"عضة" واحدة.

تقع الجزيرة، والتي تعد خطيرة للغاية لدرجة أنه من غير القانوني لأي شخص أن يضع قدمه عليها، على بعد حوالي 90 ميلاً قبالة ساحل ساو باولو في البرازيل، Ilha da Queimada Grande.، بحسب صحيفة dailystar.

إنها موطن لما بين 2000 و4000 من الأفاعي ذات الرأس الذهبي، وهي واحدة من أخطر أنواع الثعابين على مستوى العالم، ولا توجد هذه المخلوقات، التي يصل طولها إلى قدم ونصف القدم، في أي مكان آخر في العالم.

إن سم الأفعى أقوى بخمس مرات من معظم الثعابين البرية، ومن المعروف أن سم الأفعى الذهبية قادر على إذابة لحم الإنسان ويمكن أن يسبب الموت في أقل من ساعة.

وتبلغ احتمالات الوفاة نتيجة لدغة هذا المخلوق القاتل سبعة في المائة، وحتى مع العلاج، لا يزال الضحايا يواجهون خطر الوفاة بنسبة ثلاثة في المائة.

يمكن أن يؤدي السم إلى الفشل الكلوي، ونخر الأنسجة العضلية، ونزيف المخ، ونزيف الأمعاء.

وهذه الجزيرة، التي يطلق عليها جزيرة النار، حصلت على اسمها من حكاية الزوار الذين حاولوا استخدام النار لمطاردة الثعابين للوصول إلى الجزيرة.

تتكون الجزيرة في الأساس من الغابات المطيرة، ولا يوجد بها سوى منارة وحيدة.

ورغم عدم وجود أي بشر يسكنون الجزيرة حاليًا، فقد عاش عدد قليل من الأشخاص على جزيرة كويمادا جراندي من عام 1909 إلى عشرينيات القرن العشرين، وكانوا مكلفين بتشغيل المنارة.

منعت الحكومة البرازيلية الدخول إلى الجزيرة المرعبة بشكل شبه كامل، وفرضت على أي زيارة معتمدة أن يرافقها طبيب.

ورغم القيود، يواصل الصيادون غير الشرعيين التسلل إلى الجزيرة، حيث يصطادون هذه الثعابين المهددة بالانقراض لبيعها في السوق السوداء - حيث يمكن أن يصل سعر الثعبان الذهبي إلى 23 ألف جنيه إسترليني.

كيف وصلت الثعابين إلى الجزيرة؟، تزعم الأساطير المحلية أن الثعابين أدخلوها إلى الجزيرة عن طريق القراصنة الذين كانوا يسعون إلى حماية الكنز المدفون في الجزيرة.

لكن في الواقع فإن أصلهم أقل إثارة ويعود إلى ارتفاع مستوى سطح البحر منذ أكثر من 10 آلاف عام، حيث انفصلت اليابسة وتحولت إلى جزيرة، وتطورت الحيوانات التي انتهت بها الحال على الجزيرة بشكل مختلف.

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