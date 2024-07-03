عينك بترف؟.. الرعشة علامة إنذار على إصابتك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعاني معظم الأشخاص من ارتعاش الجفن أو تحت العين، ويشعر المريض في هذه الحالة بإحساس غريب يمكن أن يسبب نبض الجلد في تلك المنطقة.

وأوضح الجراح كاران راج أن هذه الحالة تُعرف طبيا باسم "عضلة الجفن"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويُعرف هذا الخلل في الأجهزة باسم عضلة العين الجفنية، حيث إنه تشنج لا إرادي للعضلات التي تحيط بالعين.

الأسباب المحتملة لرعشة العين

قلة النوم، أو التوتر، أو القلق، أو الإفراط في تناول الكافيين.

وقد يكون الأشخاص الذين يعملون في وظائف مكتبية أكثر عرضة للارتعاش بسبب الوقت الذي يقضونه أمام شاشات الكمبيوتر، ما يؤدي إلى خلل في الرعشة.

ولتقليل هذه مشكلة، يمكن استخدام الدموع الاصطناعية لتليين مقلة العين، وهي في الأساس مادة WD 40 البيولوجية.

وأيضا استخدام قطعة قماش مبللة دافئة لتدليك العين، ويساعد ذلك على استرخاء عضلات العين وفتح الغدد الموجودة على أطراف الجفن، وهذا يزيد من تدفق الزيت إلى العين ويبطئ تبخر الدموع لمنع الجفاف.

لذا يجب أخذ قسط من الراحة وتقليل النظر إلى الشاشات، ما يسهم في تقليل إجهاد العين وإيقاف الخلل المفرط.