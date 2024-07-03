معلومات لا تعرفها عن يارا حسام حسن وخطيبها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - في أجواء عائلية بسيطة احتفلت يارا حسام حسن اليوم بحفل بخطوبتها على رجل الأعمال أحمد راشد.

وأطلت يارا بفستان كت باللون الأبيض مكشوف عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت وضع أحمر الشفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز معلومات عن يارا حسام حسن وخطيبها، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-الابنة الكبرى للمدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن من زوجته الأولى هويدا الغرباوي.

-درست مجال الإعلام.

-يتابعها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حوالي 44 ألف متابع.

- من محبي نشر الصور والأزياء.

-خطيبها رجل الأعمال أحمد راشد.

-والد العريس رجل الأعمال علي راشد.