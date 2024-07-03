احذر تناول الطعام قبل النوم.. مخاطر غير متوقعة



محمد اسماعيل - القاهرة - من المعتقدات الخاطئة أن تناول الطعام قبل النوم فكرة سيئة، نظرا لأنه يزيد الوزن، ولكن الحقيقة ليست كذلك.



واتفق معظم خبراء التغذية على أن تناول وجبة كاملة قبل النوم مباشرة أمر خاطىء، ولكن تناول وجبة خفيفة قد لا يسبب أي مشكلات، وفقا لموقع "ستادي فايندز".



ويوصي معظم خبراء التغذية، على عدم تناول الطعام على الإطلاق أو الاكتفاء بتناول وجبة خفيفة قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات، لكن من الأفضل تجنب تناول وجبة كبيرة قبل النوم.



وقد يؤدي تناول وجبة كبيرة قبل النوم إلى تعطيل الإيقاع اليومي لساعة الجسم الداخلية، والتي تساعد الإنسان على العمل أثناء النهار والنوم في الليل.



ويسمح التناغم مع الإيقاع اليومي لعملية التمثيل الغذائي بالعمل بشكل مثالي.



وأيضا من الأفضل أن تتم عملية الهضم أثناء النهار عندما يتحرك الجسم، ويشرب الماء، ويقوم بأشياء أساسية أخرى تساعد في تسهيل تناول الطعام الصحي.



وفي الليل أثناء النوم، يمكن للجسم بما في ذلك الجهاز الهضمي أن يتعافى.



وجبة خفيفة

إذا كنت ستتناول وجبة خفيفة بقل النوم، فتأكد من اتخاذ الاختيار الصحيح.



مع حلول الليل، من المرجح أن تتخذ خيارات غذائية غير صحية. من المرجح أن تلجأ إلى رقائق البطاطس أو البسكويت. وإذا كنت تحب الحلويات، فمن المرجح أن ترغب في تناول البسكويت بدلاً من التفاح.



وعندما تختار المزيد من الكربوهيدرات المصنعة التي تزيد بسرعة من مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي هذا إلى تعطيل جودة النوم، ويجعل الجسم يعمل بجهد أكبر لتثبيت مستويات السكر في الدم.

لذلك، فإن اختيار خيارات مثل: الفاكهة والجبن بحيث يتم إقران الكربوهيدرات من الفاكهة بالدهون والبروتين من الجبن، أو البشار مع حفنة من المكسرات، هذه الخيارات مع الاعتدال في الكمية يحافظ على مستوى السكر في الدم مستقراً أثناء الليل.