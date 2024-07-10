علامة بالجسم قد تكشف ارتفاع نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تكشف بعض العلامات في جسمك عن ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يسبب خطرا على صحتك، لذا فإن ملاحظة الأعراض أمر مهم جدا لحماية نفسك.

وبحسب onlymyhealth ، فإن الشعور بـ الحكة يعد أحد أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم، إذ يعاني منها العديد من مرضى السكري، ولكن غالبا ما يتم تجاهلها.

وبالإضافة إلى الحكة الستمرة، فإن مستويات السكر المرتفعة في الدم تؤدي إلى مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد.

أسباب الحكة

الاعتلال العصبي

الاعتلال العصبي السكري، الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم، يمكن أن يساهم في الشعور بالحكة.

ضعف الدورة الدموية

يمكن لمرض السكري أن يضعف الدورة الدموية، وخاصة في الأطراف مثل الساقين والقدمين، ما يسبب جفاف الجلد والحكة.

جفاف الجلد

ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى جفاف الجلد، الذي يكون أكثر عرضة للحكة والتشقق والعدوى.

وظائف الكلى

يمكن أن يؤثر مرض السكري غير المعالج بشكل جيد على وظائف الكلى، ما يؤدي إلى تراكم الفضلات في الدم، مسببا الحكة.

العلاج

الأدوية

الأدوية وعلاج الأنسولين أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف.

النظام الغذائي

الالتزام بنظام غذائي متوازن يحتوي على الألياف والتغذية والأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض وتجنب الكربوهيدرات المكررة مهم جدا.

ممارسة التمارين

تساعد التمارين الرياضية على التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

ترطيب البشرة

استخدام مرطبات مضادة للحساسية وخالية من العطور، وخاصة بعد الاستحمام، يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة.

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