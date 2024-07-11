التمارين الرياضية تحمي الحامل من هذه المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون في كينجز كوليدج لندن أن نمط الحياة الصحي لدى الحامل قد يحميها من زيادة الوزن أو السمنة ويحمي الرضع أيضا من الإصابة باضطرابات القلب الناتجة عن بدانة الأم.

وأشار الباحثون أن الحمية الغذائي الصحية، والتمارين البدنية قبل الحمل أو أثناءه، توفر هذه النتائج الوقائية للمولود، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وتتزايد معدلات السمنة أثناء الحمل في العالم، حيث اعتبرت أكثر من 50% من النساء اللاتي يحضرن عيادات ما قبل الولادة في إنجلترا، وويلز ، يعانين من زيادة الوزن 28.5% أو السمنة 22.7%.

في الوقت الذي أظهرت أفيه بحاث حديثة أن سمنة على الأم تؤدي إلى مضاعفات صحة القلب والأوعية الدموية وتطور القلب غير الطبيعي لدى المواليد.

وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن التدخلات في نمط الحياة لدى النساء المصابات بالسمنة يمكن أن تمنع "تطور" القلب غير الطبيعي لدى المواليد.

ويتضمن هذا فوائد ترتبط جميعها عادة بصحة القلب الأفضل للمولود، مثل انخفاض سماكة جدران القلب، ووزن القلب الطبيعي، وانخفاض خطر ارتفاع معدل ضربات القلب.

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