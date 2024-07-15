الامارات | مؤثرة جزائرية تعلم بوفاة زوجها خلال بثها على "انستغرام".. فماذا فعلت ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في موقف صعب صدمت مؤثرة جزائرية شهيرة متابعيها بإعلان خبر وفاة زوجها عندما كانت في بث مباشر على موقع "انستغرام".

فقد تلقت رانيا ايزمرالدا مكالمة بلغتها بتعرض زوجها لحادث مرور أفقده حياته، ما جعلها تبكي وتصرخ.

وجاءها الخبر بينما كانت تبث فيديو مباشرا من السيارة، فأبلغت بوفاة زوجها الذي كان يقود دراجة نارية سقطت به من أعلى جسر في الجزائر العاصمة، وتوفي على إثرها مباشرة.

المؤثرة التي تملك 1.9 مليون متابع على "تيك توك"، ومثلها على موقع "انستغرام"، راحت تبكي وتصرخ، كما قالت: "لا أصدق نفسي.. لو حدث هذا فعلا سأموت.. لا يمكن .. سأنتحر".

وبينما تفاعل مع المؤثرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن حزنهم، انتقد آخرون تصوير الحياة الخصوصية بكل تفاصيلها.

وقال أحدهم: "لا أدري كيف يمكن تقاسم الأمور الشخصية مع الغرباء ليراها ملايين الأشخاص، سواء تعلق الأمر بفرح أو ترح".

وأضاف آخر: "كل المؤثرين محسودون من طرف أشخاص لا يعرفونهم، بما أنكم تتقاسمون حياتكم الشخصية مع الجميع على منصات التواصل".

يشار إلى أن المؤثرة الجزائرية المعروفة رانيا ايزمرالدا تعرف عادة ببث روتينها اليومي، في البيت والعمل وكانت أطلقت مؤخرا علامة عطور باسمها، وتفاعل معها متابعوها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما اعتادت أيضا أن تنشر صورها وزوجها الراحل.