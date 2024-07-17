الامارات | الصين: زواج عجوز ثمانيني وعاملة رعاية عشرينية في دار المسنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وجدت امرأة شابة تبلغ من العمر 23 عامًا الحب في مكان غير متوقع عندما التقت برجل يبلغ من العمر 80 عامًا في دار للمسنين أثناء تطوعها للعمل هناك.

وسرعان ما أدركت المرأة الشابة، التي كانت مهمتها رعاية المتقاعدين من بين أمور أخرى، أن أحد المسنين وجد مكانًا خاصًا في قلبها. وعندما أدرك الطرفان أنهما يشعران بنفس الطريقة، قررا اتخاذ الخطوة التالية. ومع ذلك، فإن عائلة المرأة لم تدعم علاقتهما، وسرعان ما أصبحت قصة الحب المفاجئة تلك حديث وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بسبب فارق السن الكبير الذي يبلغ 57 عامًا بين الطرفين. وجرت القصة المثيرة في بلدة ريفية بمقاطعة خبي الصينية، حيث شعر الزوجان بالتقارب وكونا صداقة بسبب اهتماماتهما وهواياتهما المشتركة.

ووفقًا لموقع سوهو، وجدت المرأة نضجه وحكمته جذابة بالنسبة إليها، أما المسن فانجذب إلى حيوية شبابها ولطفها. ومع ذلك، قوبلت هذه الرومانسية بمعارضة شديدة من عائلتها، ووجدوا أن الفجوة العمرية كبيرة جدًا، كما اتهموا الرجل بأنه ربما يستغل ابنتهم الصغيرة.

ولكن الفتاة أصرت على الارتباط بالرجل، وقطعت علاقتها مع عائلتها وأقامت حفل زفاف بسيط، حيث تعاهدا بأن يكونا بجانب بعضهما البعض خلال أحوال المرض والصحة.

ومضى الموقع ليقول إنه على الرغم من التحديات، مثل الرافضين الذين يسخرون من علاقتهم واضطرارها إلى تحمل العبء المالي للأسرة، إلا أن الزوجين كانا سعيدين. وأضاف أنهما في كثير من الأحيان يتنزهان ويتحدثان ويقومان بالأعمال المنزلية معًا.