مصيفك في الجونة.. إليك أغلى 5 أماكن للإقامة 

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل فنادق الجونة ، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "الخليج 365"، أغلى 5 فنادق للإقامة في الجونة، وفقا لموقع "بوكينج".

فندق La Maison Bleue El Gouna

يقع هذا القصر الفاخر على ساحل البحر الأحمر، ويحتوي على 13 جناح مصمم بشكل مميز.

تشمل المرافق مسبحاً خارجياً وبحيرة شاطئية منعزلة للسباحة وحمّاماً تقليدياً ومنطقة سبا رطبة، كما يحتوي كل جناح في مكان الإقامة على حمّام واسع من الرخام الإيطالي وغرف لارتداء الملابس وميني بار مجهز بشكل سخي وحصائر لرياضة اليوغا ومكبرات صوت بلوتوث وأجهزة تلفزيون يو أتش دي (عند الطلب) ومكيّف هواء، وتتوفر مواقف للسيارات مجاناً وخدمة الواي فاي.

يتمتع La Maison Bleue بموقع رائع على شواطئ البحر الأحمر، وتم تصميمه من قِبَل مصمم الديكورات الداخلية وجامع التحف عمرو خليل، كما يضم La Maison Bleue مكان إقامة هادئ وأنيق ويتميز بتأثيرات معمارية مستوحاة من إيطاليا وتركيا وسوريا وشمال إفريقيا وأثاث وزخارف أوروبية تعود للقرون الثلاثة الماضية، فيما توفر الأجنحة إطلالة على البحر الأحمر أو سلسلة جبال الصحراء الغربية.

يقع الفندق على بعد 27.8 كم من نيو مارينا و30.1 كم من جزيرة الجفتون، كما يبعد مكان الإقامة مسافة 30 كم من مطار الغردقة الدولي.

سعر الليلة لشخص 13,028 +3775 رسوم وضرائب بإجمالي 16803 جنيها

فندق Tawila Villa T1-15

تقع Tawila Villa T1-15 في الغردقة، وتضم أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص، يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات وخدمة الواي فاي المجانية. كما توفر الفيلا مسبح داخلي وحديقة لاسترخاء الضيوف.

تحتوي الفيلا على تراس وإطلالات على البحيرة، وتحتوي على 4 غرف نوم وغرفة معيشة وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بفرن وميكروويف و3 حمامات مع بيديت. ويوفر مكان الإقامة إطلالات على المسبح.

يقع شاطئ مارينا على بعد 2.4 كم من الفيلا، في حين يقع شاطئ الزيتونة على بعد 2.5 كم من مكان الإقامة. ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لـTawila Villa T1-15 حيث يقع على بعد 36 كم منها.

سعر الليلة لشخص 10,873 +1717 رسوم وضرائب بإجمالي 12590 جنيها

منتجع شيراتون ميرامار الجونة

يقع هذا المنتجع المواجه للشاطئ ومن فئة 5 نجوم في وسط مدينة الجونة وعلى بعد 20 كم شمال الغردقة، ويوفر مسبح خارجي وشاطئ خاص ومتجر للمجوهرات ورواق للتسوق وأنشطة للأطفال تحت إشراف مختصين، وتحتوي جميع الغرف على تراس واسع ومنعزل أو شرفة ذات إطلالات خلابة على البحيرات والمسابح والشواطئ الخاصة.

تم تصميم منتجع شيراتون ميرامار الجونة على الطراز العربي والنوبي المصري, ويقدم غرف واسعة في أجواء هادئة، وقد تم بناء هذا المنتجع الفاخر على 9 جزر ترتبط بمسارات الحديقة وجسور المشاة.

تتوفر الأنشطة المائية في منتجع شيراتون ميرامار الجونة وتشتمل على ركوب الأمواج والغطس، ويمكن للضيوف الاستفادة من الجيم المجهز تجهيزًا جيدًا في منتجع شيراتون ميرامار الجونة.

يتوفر 8 المطاعم وبارات في منتجع شيراتون ميرامار، ويتم تقديم المأكولات الإقليمية والعالمية مع إطلالات خلابة على الشاطئ في Oriental 1001، بينما يقدم La Piscina المأكولات الإيطالية، كما يمكن التمتع بالموسيقى الحيّة في بار ميرامار.

تتوفر مواقف خاصة ومجانية للسيارات في منتجع شيراتون ميرامار، ويقع مطار الغردقة الدولي على بُعد 30 دقيقة بالسيارة، بينما يقع ملعب الجونة للغولف على بُعد 2 كم من المنتجع.

سعر الليلة لشخص 9590 + 2764 رسوم وضرائب بإجمالي 12354 جنيها فندق The Chedi El Gouna

يبرز فندق The Chedi El Gouna طبيعة مدينة الجونة الساحرة ومنحدراتها الرائعة وموقعها الجميل المواجه للشاطئ، كما يكتمل كل ذلك من خلال الجماليات الآسيوية المميزة للفخامة الأساسية والتصميم الأنيق والتجربة العصرية الرائعة في فندق The Chedi.

يوفر منتجع The Chedi El Gouna للمسافرين ذوي الذوق الرفيع إمكانية الاستمتاع بالهدوء الفاخر، ويضمن مكان الإقامة هذا المواجه للبحر تجارب إقامة مميزة من خلال تجربة الاستمتاع في السبا والهندسة المعمارية الآسيوية الباعثة على الاسترخاء بشكل مذهل وخيارات تناول الطعام التي لا تُضاهى والغرف المصممة لتوفير أقصى درجات الراحة، كما يقع فندق The Chedi El Gouna بين المناظر الطبيعية المورقة، ويوفر إطلالات خلابة على المياه ذات اللون الأزرق السماوي، حيث يعتبر الوجهة الفخمة التي تحلم بها.

يوفر التصميم العصري الأنيق والبسيط في نفس الوقت للأجنحة والغرف الرائعة البالغ عددها 82 غرفة وجناح أجواءً هادئة تعزز الاسترخاء، بينما تضيف مجموعة الألوان الترابية والمواد الطبيعية لمسة من الأجواء الباعثة على الدفء، كما تتوفر مفروشات وتجهيزات من قبِل بعض الحرفيين الرائدين في العالم، والتي تضمن راحتك قدر الإمكان أثناء إقامتك، فيما تشمل الأسرّة بياضات أسرّة مصرية عالية الكثافة، وتضمن المناشف الكبيرة الفاخرة ذات الوبر السميك الراحة لك بعد الاستحمام الممتع أو السباحة.



سعر الليلة لشخص 8341 + 2404 رسوم وضرائب بإجمالي 10745 جنيها

فيلا Rent El Gouna Lagoon Villa HEATED Private Pool BBQ

توفر Rent El Gouna Lagoon Villa HEATED Private Pool BBQ إطلالات على البحيرة ومسبح خارجي ومرافق للشواء، كما تتوفر مواقف خاصة مجانية للسيارات.

تفتح هذه الفيلا المكيفة على شرفة وتشمل 4 غرف نوم ومطبخ مجهز بالكامل، بالإضافة لتلفزيون.

تضم منطقة العافية المتوفرة في مكان الإقامة حوض استحمام ساخن.

تقع هذه الفيلا على بعد 13 كم من الخط الساحلي و42 كم من موقع مالك ديشا للغوص.

سعر الليلة 25509 جنيها