الامارات | حبس نفسه داخل متجر ثم جال متذوقا ما فيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دلل رجل نفسه بكل ما تمنى في متجر مغلق بعدما تسلل لحمامه قبل إغلاقه بقليل ليقضي وقته في المتجر متذوقا ما يرغب به من المواد الغذائية حتى اكتشفته الشرطة واعتقلته.

وألقي القبض على كريستوفر مورغان من فلوريدا بعد أن سمح لنفسه باستهلاك ما يحلو له من المنتجات داخل متجر والغرينز المغلق لعدة ساعات في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وفقًا للشرطة.

وتم استدعاء شرطة نيو سميرنا بيتش إلى المتجر حوالي الساعة 3 صباحًا بعد انطلاق حرس إنذار المتجر، حيث أبلغت شركة الإنذار السلطات بوجود رجل داخل المتجر، على الرغم من إغلاقه منذ الساعة 10 مساءً.

وأظهرت لقطات أمنية الرجل وهو يدخل المتجر الساعة 9:40 مساءً متوجها إلى الحمام، ولكن ليغادره الساعة 2:42 صباحًا.

بعد أن ظل في الحمام لمدة خمس ساعات تقريبًا، قالت الشرطة إن مورغان بدأ يتجول في المتجر "يكافئ نفسه" بأشياء مختلفة، مثل صلصة السبانخ من توستيتوس، ورقائق البطاطس، وشوكولاتة ريس، وألواح شوكولاتة غيرارديلي، ومشروب دكتور بيبر، وسجائر نيوبورت. وعندما وصل الضباط، رأوا مورغان عبر الأبواب الأمامية يتلقف علبة سجائر من خلف المنضدة.

وقالت الشرطة إن مورغان لم يقم بأي محاولات للخروج من المتجر أو طلب المساعدة للمغادرة، حتى تم القبض عليه بعد خروجه، حيث برر وجوده في الداخل باستخدامه الحمام.

وبحسب قسم الشرطة، فإن مورغان "قاوم الجهود" لوضعه في سيارة الدورية، كما بصق على ضابط بعد وضعه في السيارة.

وتم القبض عليه بتهمة السطو على مبنى غير مأهول، والسرقة، ومقاومة ضابط دون عنف.