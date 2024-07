رجل يحول دهون جسمه إلى صابون.. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة نادرة، طلب شاب أمريكي من الأطباء الاحتفاظ بالشحوم بعد خضوعه لعملية شفط دهون، لتحويلها إلى صابون عضوي قابل للاستخدام.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، كشف روبرت تولبي "23 عاما" من ولاية كونيتيكت الأمريكية خطوات عملية صنع صابونته الطبيعية، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تيك توك، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص.

وكشف المؤثر، أن الفكرة خطرت بباله بعد إزالة 400 سم مكعب من شحوم جسمه خلال الشفط.

وأوضح أنه من رغبته بتطبيق قاعدة "صفر نفايات" للحفاظ على البيئة، وجد فكرة صابون الدهن البشري مقنعة للغاية، وتساهم في إعادة التدوير بشكل سليم.

ووضع الشاب الشحوم بوعاء وأضاف الغسول الطبي وزيوت الفانيليا الأساسية وبتلات الورد للتعطير.

وبعدما تجمدت المادة، نقلها إلى قالب مستطيل، وبدأ بتقطيعها إلى مكعبات قابلة للاستخدام، ثم استعملها شخصيا أمام الكاميرا، قائلا: "لها رغوة كثيفة، أشعر بيدي نظيفتين للغاية ورائحتهما رائعة".

وانقسم المعلقون على الفيديو بين مرحب بالفكرة، وبين من وصفها بالمثيرة للاشمئزاز، فيما اعتبر البعض الأمر مضحكا.

فيما حذر خبراء من صنع الصابون في المنزل، ودعوا إلى اتخاذ أقصى الاحتياطات كإبقاء النوافذ مفتوحة خلال العملية، تحسبا لأي انفجار يمكن أن يقع بسبب آلة ضغط الصابون.

كما نبهوا إلى ضرورة اختبار الصابون على أماكن محددة من الجسم لتجربتها، وتجنب الإصابة بحساسية أو أمراض جلدية، وأوضحوا أن صناعة الغسول المرخص تمر بمراحل علمية طويلة، وتعتمد على آليات واختبارات قبل التطبيق على الجسم.

