تحذير من شرب القهوة في هذا التوقيت.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد لا يكون بدء يومك بكوب ساخن من القهوة هو الحل للبقاء متيقظًا طوال اليوم، كما يُزعم.

وناقش عشاق الكافيين في مقهى Oddy Knocky Coffee بالمملكة المتحدة، الإيقاعات الطبيعية للجسم وتأثيرها على مدى فعالية مشروب الصباح، وكشفوا عن ما يعتقدون أنه الوقت الأمثل للاستمتاع بتلك الرشفة الأولى، بحسب express.

وقال أحد ممثلي شركة Oddy Knocky Coffee : "قد لا يكون التوجه مباشرة إلى تناول القهوة في الصباح هو الفكرة الأفضل إذا كنا نريد البقاء مستيقظين دون الانهيار في منتصف فترة ما بعد الظهر، كل هذا يرجع إلى إيقاعات أجسامنا الطبيعية".

وواصلوا شرح البيولوجيا وراء جرعة الكافيين التي نتناولها: "يفرز الجسم ما يسمى الأدينوزين - الذي يجعلك تشعر بالنعاس - والكورتيزول، وهو ما يسمى "هرمون التوتر"، وكل من هاتين المادتين الكيميائيتين يؤثر على مدى فعالية جرعتنا اليومية من الكافيين".

وفي مزيد من التفاصيل، قال المتحدث باسم الشركة لموقع بريستول لايف : "يبدأ مستوى الأدينوزين منخفضًا في الصباح بعد أن نستيقظ، ويزداد أكثر فأكثر طوال اليوم، لذلك بحلول وقت النوم، تشعر بالتعب بشكل طبيعي، من ناحية أخرى، يكون الكورتيزول في أعلى مستوياته في الصباح".

أخيرًا، أوضحوا لماذا قد لا يكون تناول القهوة صباحا هو الحل الأمثل: "شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم ليس أفضل طريقة للحفاظ على الساعة الداخلية لجسمك في مسارها الصحيح، حيث تحارب هذه المواد الكيميائية الأخرى في دماغك والتي تحاول جميعها القيام بأشياء مختلفة من أجلك، هذا الصراع بين المواد الكيميائية يربكك في الصباح، ويجعلك غير مركز وغير منتج، هذا هو عكس ما يفترض أن تفعله القهوة".

"إليك نصيحة احترافية: تناول فنجانك الأول من القهوة بعد ساعة تقريبًا من استيقاظك - وليس قبل ذلك. فهذا يمنح مستويات الكورتيزول فرصة للتهدئة ويسمح للكافيين بأداء وظيفته بشكل صحيح.

"إن موازنة تناول الكافيين مع إيقاع الكورتيزول والأدينوزين الطبيعي في الجسم يمكن أن يحسن من فعالية فنجان القهوة الصباحي، ويتجنب الاضطرابات في الساعة الداخلية لجسمك، وبالنسبة لمن يسهرون ليلاً، تأكد من تناول فنجان القهوة الأخير قبل موعد النوم بست ساعات على الأقل لمنع الكافيين من التدخل في نومك وإبقائك مرتاحًا."

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