كيف تعرف أن جسمك يحتاج مكملات الحديد؟.. 10 علامات تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تكشف بعض العلامات عن احتياج الجسم إلى مكملات الحديد، لزيادة الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء المسؤول عن حمل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم.

وبحسب موقع هيلث، فإن تناول مكملات الحديد مهم للأشخاص الذين تم تشخيصهم بنقص الحديد أو فقر الدم، وهناك 10 علامات تكشف احتياجك لتناول هذه المكملات.

التعب

انخفاض مستوى الحديد في الجسم يؤدي إلى انخفاض نقل الأكسجين إلى الأنسجة، ما يسبب التعب المستمر وانخفاض مستويات الطاقة.

صعوبة التنفس

انخفاض قدرة الدم على حمل الأكسجين يؤدي إلى صعوبة التنفس، وخاصة أثناء الأنشطة البدنية.

الدوار

قد تشعر بالدوار إذا كان جسمك يعاني من انخفاض إمداد المخ بالأكسجين.

ألم الصدر

انخفاض مستويات الهيموجلوبين يجبر القلب على العمل بجهد أكبر لتوصيل الأكسجين، ما يؤدي إلى ألم في الصدر.

الصداع

نقص إمدادات الأكسجين إلى المخ يسبب الصداع.

شحوب الجلد

المستوبات المنخفضة من الهيموجلوبين تجعل الجلد يبدو شاحبا، ويشير ذلك إلى نقص خلايا الدم الحمراء.

برودة الأطراف

ضعف الدورة الدموية يسبب الشعور بالبرودة في الأطراف، وهذا يشير إلى ضعف الدورة الدموية.

هشاشة الأظافر

نقص الأكسجين يسبب هشاشة الأظافر وضعفها، كما يسبب زيادة تساقط الشعر.

متلازمة تململ الساقين

انخفاض مستويات الحديد يمكن أن يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في الساقين، ما يؤدي إلى الرغبة في تحريكهما.

تناول المواد غير الغذائية

نقص الحديد يسبب الرغبة الشديدة في تناول مواد مثل التراب أو الثلج أو الطين.

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