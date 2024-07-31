4 أشياء غريبة تحدث لك وأنت نائم دون أن تدري.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في أغلب الليالي، إذا كنت محظوظًا، يكون النوم حدثًا عاديًا تمامًا، ولكن من حين لآخر قد تواجه سلوكيات غريبة قد تجعلك تشعر بالارتباك الشديد وربما الذعر قليلاً.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "الخليج 365"، أبرز الأشياء الغريبة التي تحدث أثناء النوم وفقًا لما جاء في "abcnews".

الشعور بأنك تسقط:

تُعرف أيضًا باسم النفضة التنويمية، وتميل إلى الحدوث أثناء نومك.

وعادةً ما يكون جسدك مشلولًا عندما تحلم، ولكن في بعض الأحيان قد تبدأ في الحلم قبل أن يكون جسدك في وضع "الإيقاف".

مع الارتعاشات التنويمية، قد تتصرف كأنك تسقط من على جرف أو تسقط من السماء أو تتعثر.

أسباب السقوط

يقول الدكتور وينتر: "من المرجح أن يحدث هذا عندما تكون مرهقًا للغاية، أو محرومًا من النوم، أو تحت الضغط. ويدخل دماغك في دورات النوم بشكل أكثر عدوانية، لكن جسمك لا يلحق بالركب".

شلل النوم:

ويبدأ في الاستيقاظ في الصباح وتدرك أنك لا تستطيع تحريك عضلة واحدة أو التحدث.

ويمكن أن يستمر هذا من عدة ثوانٍ إلى عدة دقائق.

ويقول الدكتور وينتر إن الأمر في الأساس هو عكس ما يحدث مع النوبات التنويمية، حيث يستيقظ دماغك قبل أن يختفي الشلل الذي يصاحب النوم العميق.

"قد تشعر وكأنك لا تستطيع التنفس. يصف العديد من الأشخاص الأمر وكأنه "فيل" يجلس على صدورهم، وذلك لأن جميع العضلات التي تتحكم في تنفسك باستثناء الحجاب الحاجز لا تزال مشلولة".

المشي أثناء النوم:

معظم السلوكيات المرتبطة بالنوم غير ضارة، لكن المشي أثناء النوم يمكن أن يكون مشكلة خطيرة، حيث يمكنك التعثر، والاصطدام بشيء ما، ومغادرة منزلك، وحتى القيادة.

ويقول الدكتور وينتر: "في حالة السير أثناء النوم، فإنك تخرج من النوم بالقدر الكافي الذي يسمح لجسمك بالتحرك، ولكن ليس بالقدر الكافي الذي يسمح لدماغك باليقظة".

ولهذا السبب ربما لا تتذكر أيًا من المشي الليلي المتأخر.

التحدث أثناء النوم:

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، فإن حوالي 5% من البالغين يتحدثون أثناء نومهم، وتستمر معظم جلسات التحدث أثناء النوم حوالي 30 ثانية فقط في المتوسط.

ويقول الدكتور وينتر:"يحدث هذا غالبًا خلال الساعة الأولى أو الثانية من النوم عندما يدخل جسمك في مراحل عميقة، من النوم".

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