كل ما تريد معرفته عن فيروس أوروبوش بعد وفاة أول حالة.. احذر الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سجلت البرازيل أول حالة وفاة في العالم بسبب فيروس أوروبوش، وهو مرض غير معروف ينتشر عن طريق لدغات البعوض والذباب المصاب.

وتوفيت امرأتان يوم الخميس في باهيا بسبب الفيروس، وكانت كلتا المرأتين دون سن الثلاثين، وفقًا لوزارة الصحة البرازيلية.

كانت الأعراض التي ظهرت عليهما مماثلة لأعراض حمى الضنك، وهو فيروس آخر ينقله البعوض وغالبًا ما يتم الخلط بينه وبين أوروبوش، بحسب timesofindia.

ما هو فيروس أوروبوش؟

تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ترينيداد وتوباجو في عام 1955، وينتقل عن طريق لدغات البعوض، على الرغم من أنه يمكن أن ينتشر أيضًا عن طريق البعوض.

قالت الباحثة الإيطالية في الأمراض المعدية كونشيتا كاستيليتي: "من المهم جدًا الإشارة إلى أنه وفقًا لمعرفتنا الحالية، لا ينتقل الفيروس مباشرة من إنسان إلى آخر".

وهذا يعني أن المرض غير معدٍ ولا يمكن للمسافرين الذين يزورون المناطق المتأثرة أن ينقلوا الفيروس إلى أماكن أخرى.

وتحقق السلطات في البرازيل في تقارير حديثة تشير إلى أن النساء الحوامل يمكن أن ينقلن الفيروس إلى أطفالهن الذين لم يولدوا بعد، وفقًا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO).

إلى أي مدى انتشر الفيروس؟

تم الإبلاغ عن الحالات حتى الآن في أجزاء من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

ووفقًا لوزارة الصحة البرازيلية، سجلت البرازيل 7236 حالة في عام 2024.

وذكرت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أنه تم اكتشاف أكثر من 7700 حالة من فيروس أوروبوتشي هذا العام في خمس دول: البرازيل وبوليفيا وبيرو وكوبا وكولومبيا.

الأعراض

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يسبب الفيروس أعراضًا مشابهة لأعراض حمى الضنك، بما في ذلك:

الحمى

آلام العضلات

تيبس المفاصل

الصداع

القيء

الغثيان

القشعريرة

الحساسية للضوء

التهاب السحايا هو أحد المضاعفات المهددة للحياة التي يمكن أن تحدث في الحالات الشديدة.

هل له علاج؟

لا توجد علاجات أو لقاحات محددة للفيروس.

طرق الوقاية

إن أفضل حماية هي تجنب التعرض للدغات البعوض والذباب عند التواجد في منطقة متأثرة، ويشمل ذلك تغطية الساقين والذراعين، واستخدام طارد الحشرات القوي وشبكات البعوض ذات الفتحات الدقيقة، حيث يمكن للذباب اختراق الشبكات التقليدية، وفقًا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكي.

هل يمكن أن يكون وباءً محتملاً؟

بالمقارنة مع الفيروسات الأخرى مثل حمى الضنك وحمى شيكونغونيا، فإن هذا الفيروس غير مدروس وغير مفهوم إلى حد كبير.

ووصفت مراجعة نشرت في مجلة لانسيت في وقت سابق من هذا العام الفيروس بأنه "مرض مهمل نموذجي".

وقالت المراجعة أيضًا إن الفيروس "لديه القدرة على الظهور كتهديد كبير" بسبب قدرته على الانتشار على نطاق واسع والتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

اكتشف مختبر كاستيليتي أول حالتين تم تسجيلهما على الإطلاق في أوروبا لدى مسافرين غير مرتبطين عادا إلى إيطاليا من رحلة إلى كوبا في وقت سابق من هذا العام.

وقالت إنه بسبب الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين يزورون المناطق المتضررة، "يمكننا أن نتوقع بشكل معقول المزيد من الحالات" في أوروبا.

أثار الباحثون مخاوف من أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن تغير المناخ تعمل على توسيع نطاق البعوض على مستوى العالم.

وقال كاستيليتي إن هذه الزيادة في انتشار البعوض تزيد من احتمال انتشار الفيروسات مثل فيروس أوروبوش.

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