الكيلو بـ 20 جنيه.. نوع طعام يحميك من ارتفاع ضغط الدم ويقوي قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون بريطانيون عام 2016 ونُشرت في المجلة الطبية البريطانية أن البطاطس قد تسهم في خفض ضغط الدم إذا تم تناولها باعتدال.

وارتبط الاستهلاك الطويل الأمد للبطاطس المسلوقة أو المهروسة بخطر أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى النساء، وفقا لموقع "healthdigest".

كما ارتبط زيادة تناول البطاطس المقلية بخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت دراسة أجريت عام 2024 ونشرت في مجلة Human Nutrition and Metabolism، أن هناك اتجاه إيجابي في ضغط الدم ومحيط الخصر لدى الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 وغير المصابين به والذين تناولوا نظاما غذائيًا يسمى DASH أو Dietary Approaches to Stop

Hypertension والبطاطس المقلية وغير المقلية لمدة ستة أسابيع.

يمكن للبوتاسيوم الموجود في البطاطس أن يخفض ضغط الدم، كما إنها تحتوي على فيتامين سي والألياف والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب6 والنياسين والفولات.

ويعمل البوتاسيوم بطريقتين مختلفتين: فهو يساعد جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد وارتخاء جدران الأوعية الدموية، ما يسمح بتدفق المزيد من الدم.

كما يتسبب الصوديوم الزائد في زيادة حجم السوائل في الأوعية الدموية لأن الجسم يحتفظ بالماء مع تناول الملح المفرط، وهذا يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لدراسة أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة Annals of Medicine ، فإن زيادة الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي في نظامك الغذائي يرتبط أيضا بانخفاض ضغط الدم.

كما ترتبط العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في البطاطس (النياسين وحمض الفوليك وفيتامين ب6) بخفض ضغط الدم.

ما تأثير تناول البطاطس على ضغط الدم؟

أشارت دراسة المجلة الطبية البريطانية لعام 2016 أن بعض أسباب نتائج ارتفاع ضغط الدم كانت بسبب الحمل السكري المرتفع للبطاطس.

وبالرغم من أنها تعتبر من الناحية الفنية كربوهيدرات معقدة، إلا أن البطاطس تحتوي على الكثير من النشا، ما قد يسبب ارتفاع في نسبة السكر في الدم، لأن الجسم يمتصها بسهولة أكبر.

كما يرتبط ارتفاع نسبة السكر في الدم بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم أيضًا.

ويُعتقد أن خلل بطانة الأوعية الدموية والإجهاد التأكسدي والالتهابات كلها آثار غير متوقعة لفرط سكر الدم بعد الوجبة (ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم)، والتي بدورها يمكن أن تساهم في ارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الوزن، المرتبطة بتناول الكثير من البطاطس ، قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم.

وعند تناولها بالطريقة الصحيحة، كجزء من نظام غذائي متوازن، وباعتدال، يمكن أن تساعد البطاطس في علاج ارتفاع ضغط الدم وصحة القلب.

وبالبحث وجدنا أن سعر البطاطس اليوم يتراوح من 14-20 جنيه، وفقا لموقع سوق العبور.

اقرأ أيضا:

يفعلها الجميع.. 5 عادات خفية تسبب الإصابة بالسرطان

"بناكلها كل يوم".. احذر 5 أطعمة تسبب رائحة كريهة للبول

بعيداً عن المقص ومكن الحلاقة.. حلاق يستخدم أداة غريبة لقص الشعر (فيديو)

ترفع فاتورة الكهرباء.. أكثر 7 أجهزة استهلاكا للكهرباء في المنزل

تعرف على 5 أبراج فلكية بيفهموها وهي طايرة.. "عندهم ذكاء وسرعة بديهة"