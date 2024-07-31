مدينة تعلن الحرب على القرود.. لن تتوقع القصة ( صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اعتمدت بلدة مليئة بالقرود العدوانية استراتيجية جديدة لاستعادة السيطرة من عصابات القرود الضالة .

وبحسب dailystar تشتهر منطقة لوبوري في تايلاند بقرود المكاك المقيمة بها، وقد أطلق عليها اسم مدينة القرود، ولكن في أبريل أعلنت الحكومة عن خطة سلام من ثلاث خطوات تهدف إلى أسر أغلب هذه القرود وتعقيمها وإعادة توطينها.

وتقول السلطات إنها تعمل على تكثيف الجهود للتخلص من القردة مع تصاعد العنف ضد سكان البلدة، وقد تم تعقيم نحو 2600 قرد خلال السنوات العشر الماضية في محاولة للحد من أعدادها المتزايدة.

وستبدأ المدينة تنفيذ حربها السلمية على قرود "المكاك"، غدا الخميس، بعد انتشارها الكبير في الشوارع وإثارتها الخوف بين السكان.

وتمكنت وحدة تابعة للشرطة من اصطياد نحو 1200 قرد مكاك باستخدام الفاكهة الاستوائية كطعم لخداعهم وإجبارهم على الدخول إلى الصناديق.

وأصبحت البلدة، التي تقع على بعد حوالي 100 ميل شمال بانكوك، نقطة جذب رئيسية للسياح، ولكن مع تضخم أعداد قرود المكاك، سئم السكان المحليون الذين طال أمد معاناتهم.

ووصف رئيس بلدية لوبوري المدينة بأنها أصبحت "مدينة مهجورة" تقريبا حيث أصبحت المنازل والسكان تحت الهجوم بشكل متزايد وانتقلت الشركات إلى أماكن أخرى لتجنب الدمار.

وفي نهاية المطاف سيتم إطلاق سراح قرود المكاك التي تم أسرها إلى مساحة أشبه بالمحمية تبلغ مساحتها 3000 فدان، ولكن في الوقت الحالي يتم نقلها إلى أقفاص كبيرة منتشرة في جميع أنحاء المدينة.

وتشمل هذه الأماكن حديقة القرود في الضواحي الجنوبية الغربية لمدينة لوبوري، حيث تضم الأقفاص حوالي 300 من القرود التي تصاب بالجنون وقت التغذية.

في أحد أجزاء المدينة، قام معبد بوذي ببناء منطقة مغلقة في الهواء الطلق مع منصة عرض للزوار لاستضافة 300 قرد آخرين.

يحتوي الموقع على عيادة خاصة لتعقيم القرود، حيث يتم وشم كل قرد بتفاصيل متى وأين تم تعقيمه.

وقالت الطبيبة البيطرية سونيتا وينجوان: "نقوم بتعقيمهم لمحاربة مشكلة الاكتظاظ السكاني، ولكننا نقوم أيضًا بتطعيمهم ضد أمراض مثل داء الكلب، والتي يمكن أن تنتقل إلى البشر، أقوم بتغطية أربع مقاطعات، لكن مقاطعة لوبوري تعاني بالتأكيد من أكبر مشكلة مع قرود المكاك".

وبدأت السلطات في بذل محاولات جادة لمعالجة المشكلة في وقت سابق من هذا العام، بعد أن قام قرود المكاك الجائعة بدفع رجل من فوق دراجته النارية المتحركة أثناء بحثها عن الطعام، وبعد أن تعرضت امرأة للضرب على الأرض وخلع ركبتها في شهر مارس.

وافق رئيس شرطة مقاطعة لوبوري على استخدام ضباط الشرطة للمقاليع ضد قرود المكاك العدوانية وسط زيادة الحوادث الأخيرة، وفقًا لصحيفة بانكوك بوست

وقال سوتيبونج كايمتوبتيم، من إدارة المتنزهات الوطنية بالمدينة، إنه من الصعب اصطياد ونقل قرود المكاك بسبب النظام الطبقي في مجتمع القرود، والطريقة التي يعملون بها في العصابات.

وأضاف: "سيكون هناك قرد ذكر أكبر حجمًا في أعلى كل عصابة، والذي يتمتع بأفضل مكانة مع حاشيته، ثم يمكن للقرود الأصغر سنًا والأكثر قوة القتال من أجل الصعود، علينا أن نلقي القبض على القوات داخل عصاباتهم، ونضع كل واحد منهم في قفص مختلف لمنعهم من القتال فيما بينهم على الطعام والمساحة."

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