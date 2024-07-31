أثار الجدل.. بلوجر يعيش مع زوجته وصاحبها في منزل واحد- ما القصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثار تيك توكر ياباني يدعى "سوي" حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف أنه لا يمانع في أن يكون لزوجته صديق ويمكنه أيضا العيش معهم في المنزل.

وأعلن عبر موقع إكس "تويتر سابقا" أن زوجته "سيرا" ستعود إلى المنزل بعد قضاء 6 أشهر في الدراسة بالخارج وأنها تصطحب معها صديقها الجديد، وفقا لموقع "odditycentral".

وسرعان ما انتشر المنشور وأثار جدلا حول علاقة زوجته بصديقها، ولم يبدو أن الجدل أزعج "سوي".

وقال سوي لمتابعيه: "ستعيش زوجتي وصديقها معا.. زوجتي تدرس في الخارج ولديها صديق جديد وستعود إلى اليابان معه، وسيأتي للإقامة معنا".،

مضيفا أنه لا يجد أي مشكلة في أن صديق زوجتي سيعيش معنا طالما أن زوجته سعيدة.

وأوضح التيك توكر الياباني أن "سيرا" أخبرته أنها تريد الدراسة في أستراليا العام الماضي، فقبل رغم دهشته من قرارها، وبعد ذلك اعترفت له بأنها التقت برجل ياباني آخر أصبح فيما بعد صديقها.

وأضاف "سوي" أنه اتفق منذ البداية مع زوجته أن تكون علاقتهما بسيطة دون قيود وأن يفعل كل منهما ما يريد.

ونشر سوي مقطع فيديو لنفسه وهو يحيي سيرا وصديقها في المطار، والآن ينام هو وزوجته في غرفة النوم، بينما ينام صديقها على الأريكة.

قال الأمير سوي عن صديق سيرا: "أشكره من كل قلبي لأنه دعم زوجتي أثناء تواجدها في الخارج.. ولا بد أنه شخص جيد..وإلا فلن تقع زوجتي في حبه".

وكانت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي تجاه موقف الأمير سوي متباينة، حيث وصفه بعض الأشخاص بأنه يتحدى المعايير الاجتماعية والأخلاقية، ويرى آخرون أنه يحترم الإتفاق.

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