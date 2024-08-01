غموض وأشباح وأسرار تاريخية.. ما قصة جزيرة دريك المسكونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتمتع "جزيرة دريك" بأماكن سياحية مميزة وتم استخدامها سابقا للدفاع العسكري لعدة قرون.

وتقع الجزيرة على بعد 600 كيلو من مدينة بليموث بالمملكة المتحدة، ويُعتقد أنها "مسكونة" تضم مدافع من القرن الثامن عشر وشاطىء خاص وتحصينات وثكنات، بحسب ما ذكر موقع "news18".

وسمحت الحكومة أيضا ببناء فنادق على هذه الجزيرة لتعزيز السياحة، ويوجد شائعات تفيد بوجود أشباح لـ 15 جنديا كانوا يعيشون في الثكنات في القرن الثامن عشر، وحاليا معروضة للبيع.

وقال المالك الحالي للجزيرة مورجان فيليبس في مقابلة تلفزيونية: "ستصدق الشائعات بالتأكيد إذا زرت هذا المكان، ويزعم الأشخاص أن الأرواح تعود للجنود البريطانيين، كما إنهم يقيمون هنا لحمايتنا من أي قوة خارجية".

وذكر "مورجان" أنه رأى أشياء كثيرة على الجزيرة يصعب تفسيرها، لكنه أصر على البقاء بها مؤقتا.

وأضاف "مورجان" أن هذه الشائعات قد تجذب السياح، حيث إن هناك العديد من الأماكن حول العالم أصبحت مقصدا سياحيا شهيرا فقط بسبب الاعتقاد بأنها مسكونة.

وأشار أن الجزيرة لها أهمية تاريخية عديدة تجعلها أكثر خصوصية.

وبعد شراء الجزيرة في عام 2019 مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني حصل "مورجان" على إذن لبناء فندق يضم 43 سريرا، وهو ينظم حاليا جولات إرشادية في الجزيرة للسائحين ويأمل أن يحصل على مشتري قريبا.

ولا يوجد سعر ثابت للجزيرة ولكن تكلفة التجديد المقدرة تبلغ حوالي 268 كرور روبية.

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