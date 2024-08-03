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الامارات | «دبي لأصحاب الهمم» يختتم النسخة الثامنة للنشاط الصيفي بمشاركة 250 عضواً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة الثامنة للنشاط الصيفي الذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» منذ 24 يونيو الماضي، وتضمن العديد من البرامج والفعاليات الخاصة بالفئات المختلفة، بمشاركة 250 عضواً و220 متطوعاً.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، أن النسخة الثامنة حققت نجاحاً كبيراً بالمشاركة الإيجابية، والتفاعل مع البرامج والأنشطة المختلفة، ما يضاعف من مسؤولية الجميع للسير على الدرب نفسه، وتطوير النسخ المقبلة وفق النهج المرسوم من مجلس الإدارة واللجنة المنظمة.

وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، أن القيادة الرشيدة مكنت «أصحاب الهمم» من القدرات التنافسية لتحقيق طموحاتهم في المحافل المحلية والدولية وفق أفضل الممارسات والبرامج المبتكرة، مؤكداً أن النسخة الثامنة حققت أهدافها المرجوة على جميع الصعد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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