الامارات | قتلتها الحسرة .. وفاة والدة ملاكم مصري شاب بعد 3 أيام من غرقه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن أكلت قلبها الحسرة عليه توفيت والدة ملاكم مصري شاب بعد 3 أيام فقط من وفاته غرقا في أحد النوادي المصرية.

ونشر الأب والد الملاكم حمزة تامر، منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يعلن فيه النبأ الحزين مساء أمس الأحد، وأن الجنازة ستكون صباح اليوم بمقابر العائلة في طريق الفيوم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ وفاة الأم، حيث عبر الكثيرون عن حزنهم وتأثرهم بوفاة الأم التي لحقت بنجلها بعد أيام قليلة من وفاته، معتبرين أنها "ماتت بحسرتها"، بينما كتب آخرون كلمات تواسي الأب المكلوم، الذي فقد نجله وزوجته خلال 3 أيام فقط.

يذكر أن لاعب فريق الملاكمة بنادي الترسانة المصري حمزة تامر (17 عاما) تعرض للغرق داخل حمام السباحة بالنادي، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن الواقعة، أعلنت فيه اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، حيث صرح المتحدث الرسمي للوزارة بأنه تقرر إغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.