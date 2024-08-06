الامارات | «نيورالينك» تزرع شريحة دماغية لمريض ثانٍ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مالك شركة نيورالينك الناشئة، الملياردير إيلون ماسك، أن الشركة نجحت في زرع شريحتها الدماغية، المصممة لمنح المصابين بالشلل القدرة على استخدام الأجهزة الرقمية من خلال التفكير فقط، في مريض ثانٍ مُشارك في تجربتها السريرية.

و«نيورالينك» حالياً في طور اختبار جهازها الذي يهدف إلى مساعدة المصابين بإصابات في الحبل الشوكي على ممارسة أنشطة مختلفة، من بينها ألعاب الفيديو، وتصفح الإنترنت، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يذكر ماسك في تصريحات أدلى بها خلال «بودكاست» بث الجمعة الماضية سوى القليل من التفاصيل حول المشارك الثاني سوى أنه يعاني إصابة في الحبل الشوكي مماثلة للمريض الأول الذي أُصيب بالشلل في حادث غوص.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تُجري الشركة العملية ذاتها لثمانية مرضى آخرين مشاركين في تجربتها السريرية خلال العام الجاري.