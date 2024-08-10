 لون شفتيك قد يشير إلى حالات صحية مقلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - أفاد خبراء بأن تغيرات لون الشفتين قد تكون دليلاً على نقص في بعض العناصر الغذائية، أو وجود حالة مرضية ما، وفقا لما ورد عبر صحيفة إكسبريس

ويقول المتخصصون الطبيون في Healthline إن التغييرات الملحوظة يمكن أن تشير إلى مشاكل صحية كامنة. وهذا يشمل الهربس الفموي، وهو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويمكن أن تتسبب في ظهور تقرحات صفراء على سقف الفم.

وأوضحت إليشا لوكيت، أخصائية التغذية والصحة: ​​"معظم أسباب اصفرار سقف الفم ليست خطيرة. ومع ذلك، فإن بعض الأسباب تتطلب عناية طبية، مثل اليرقان، وبعض الالتهابات، وسرطان الفم".

ومن المهم استشارة طبيب عام إذا كنت قلقا بشأن تغير اللون داخل فمك. وهناك بعض العلامات المنذرة التي يجب الانتباه إليها والتي قد تشير إلى مشكلة أكثر خطورة.

على سبيل المثال، تشير إليشا إلى أن الحنك الأصفر المصحوب ببقع بيضاء أو رمادية قد يكون بسبب الصداف (أو الطلوان).

وتتطور هذه الحالة عادة من تهيج داخل الفم، ويتعرض المصابون بها لخطر متزايد للإصابة بسرطان الفم في وقت لاحق.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من التهاب الحلق مع سقف أصفر في فمك، فقد يشير ذلك إلى مشكلة بكتيرية.

وفي الواقع، يمكن علاج التهاب الحلق والتهاب البلعوم غالبا بالمضادات الحيوية.

ويرتبط اللون الأصفر عادة بسوء نظافة الفم وتعاطي التبغ. وتوضح إليشا: "يمكن تحسين نظافة الفم من خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة، واستخدام خيط تنظيف الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام، وتجنب منتجات التبغ وتجنب منتجات غسول الفم التي تحتوي على عوامل مؤكسدة".

وبصرف النظر عن هذا، يقترح الخبراء أيضا مراقبة لون اللسان لأن هذا يمكن أن يكشف أيضا الكثير عن الصحة. على سبيل المثال، يمكن أن يشير اللسان الأحمر للغاية في بعض الأحيان إلى الحمى أو حالة التهابية، في حين أن اللسان ذو الطبقة البيضاء السميكة قد يشير إلى عدوى فطرية مثل مرض القلاع الفموي. وأيضا، يمكن أن يكون اللسان الأملس اللامع علامة على نقص التغذية، وخاصة فيتامين بي 12 أو الحديد.

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