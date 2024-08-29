30 صورة ومعلومات عن ندى كوسا ملكة جمال لبنان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

فازت ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2024، بعدما خطفت أنظار أعضاء لجنة التحكيم والجمهور بجمالها وأناقتها.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز 10 معلومات عن ندى كوسا ملكة جمال لبنان 2024، وفقا لصحفاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

ندى كوسا، من بلدة رحبة بشمال لبنان.

مواليد شهر أبريل عام 1998.

تبلغ من العمر 26 عاما.

تخرجت من كلية العلوم الإنسانية في جامعة اللويزة في لبنان في العام 2020.

حاصلة على ماجيستير في علم النفس العيادي والمعرفة السيكولوجية.

تعمل كأخصائية نفسية.

شاركت في عدد من الإعلانات التجارية.

تحب ندى السفر واستكشاف المعالم في الوجهات الكثيرة التي تزورها.

تسعى لتقريب جمهورها من حياتها اليومية، من خلال مشاركة صورها ولحظاتها المختلفة عبر موقع "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" ما يقرب من 97 ألف متابع.

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