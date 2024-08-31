الامارات | ربع مليون مستفيد من مبادرة مكتبة محمد بن راشد «عالم يقرأ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مكتبة محمد بن راشد، أمس، أن عدد المستفيدين من مبادرة «عالم يقرأ» بلغ ربع مليون شخص من مختلف أنحاء الدولة. وكانت المكتبة أطلقت مبادرة «عالم يقرأ» في إطار جهودها لنشر المعرفة، وتعزيز المشهد الثقافي على مدار الـ50 عاماً المقبلة.

وقامت المكتبة بإهداء أكثر من 80 ألف كتاب في مختلف التخصصات والمجالات باللغتين العربية والإنجليزية لنحو 200 مؤسسة ومدرسة ومجمع تعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي: «تعكس مبادرة (عالم يقرأ) رؤيتنا وإيماننا الكبير بأهمية نشر المعرفة، وإيصالها إلى جميع أفراد المجتمع، لاسيما فئة الشباب والأطفال»، مشيراً إلى أن ذلك «يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء مجتمع متقدم يرتكز على المعرفة في جميع المجالات».

وأضاف: «المبادرة تدعم استراتيجيتنا في بناء الأفراد الواعين المتسلحين بالعلم والثقافة والمعرفة، لقيادة المستقبل وتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة».

من جانبه قال علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد: «مبادرة (عالم يقرأ) تعكس الدور الحيوي للمكتبات في تعزيز قيم التبرع والتطوع والمسؤولية المجتمعية، ونؤمن بأن المكتبات ليست فقط مراكز للمعرفة، وإنما منصات فعالة لدعم المبادرات المجتمعية أيضاً».

وتهدف المبادرة إلى نشر المعرفة والتشجيع على القراءة، وتمكين المدارس في دولة الإمارات من خلال دعم وإثراء المكتبات المدرسية بكتب متنوعة للأطفال الناشئة والكبار باللغتين العربية والإنجليزية.

وتقدم المبادرة الدعم للطلبة المشاركين في جائزة تحدي القراءة العربي، وتسعى إلى إثراء مجموعات المكتبات في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمحلية، والخاصة، والجامعات، والكليات.

وضمن فعاليات «صيفنا ثقافي» التي نظمتها المكتبة على مدار شهر أغسطس، أهدت مكتبة محمد بن راشد أكثر من 500 كتاب متنوع مجاناً لجميع زوارها من مختلف الفئات العمرية خلال زياراتهم لمختلف مكتباتها التخصصية التسع.