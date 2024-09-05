الامارات | «مسيرة رجل الإنسانية».. بطبعة هندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدرت حديثاً النسخة الهندية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، لمؤلفه نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور جمال سند السويدي.

وتأتي النسخة الهندية بعد صدور أربع ترجمات للكتاب باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية.

ويتناول الكتاب مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لاسيما محطات النشأة والتعليم والالتحاق بالقوات المسلحة والعمل فيها، ودور سموه في تطويرها، ودوره السياسي والاقتصادي والعسكري.

ويوثّق الكتاب محطات مهمة من تاريخ دولة الإمارات، ويركّز على مبادرات ورؤى وإنجازات صاحب السمو رئيس الدولة، في مختلف المجالات، ويكشف دور سموه في تمكين المرأة، وتطوير التعليم، وتحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد متنوع الموارد، إضافة إلى مبادرات سموه الإنسانية التي أسهمت في تحول دولة الإمارات إلى عاصمة للتسامح العالمي.

ويتيح صدور الكتاب باللغة الهندية، إطلاع جمهور أوسع من القراء في آسيا على أهم محطات مسيرة دولة الإمارات، وإنجازات صاحب السمو رئيس الدولة، لتُسهم هذه الطبعة في تعريف الناطقين بتلك اللغة، بتفاصيل الدور الذي يقوم به صاحب السمو رئيس الدولة، من أجل تعزيز التسامح ونشر قيم الأخوة الإنسانية وصناعة السلام، وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى تحقيق الريادة العالمية للإمارات في جميع المجالات.

وتمثل النسخة الهندية من الكتاب إضافة للمكتبات الأجنبية، نظراً لتناوله مسيرة قيادة رشيدة وملهمة، مليئة بالدروس المستفادة للأجيال، خصوصاً أنها حققت ومازالت تحقق لدولتها - بتفانٍ وحب وإخلاص - نقلات نوعية في المجالات كافة، يشهد لها العالم كله، وينظر إليها بتقدير واحترام.

وتشمل النسخة الهندية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» أيضاً ملاحق، تضم ترجمة للقصائد الشعرية التي نظمها صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى صور سموه خلال محطاته السياسية والعسكرية المختلفة.

• الكتاب يتتبع مسيرة قيادة رشيدة وملهمة، مليئة بالدروس المستفادة للأجيال.