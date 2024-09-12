الامارات | العثور على هيكل عظمي لطفل عمره 6 آلاف سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن عالم الآثار بافل أفتيسيان، أن بعثة أرمنية أمريكية من علماء الآثار عثرت في مستوطنة ماسيس بلور على قبر طفل يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد.

ووفقا له، عثرت البعثة على القبر بعد سبعة أيام من عمليات الحفر والتنقيب الجارية في موقع مستوطنة ماسيس بلور. وقد عثر العلماء على القبر تحت جدار مبنى يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، وقد يعود القبر إلى نفس الفترة (6 الاف سنة) أو قد يكون أقدم من ذلك.

ويشير أفتيسيان، إلى أن هناك مدفنين على أراضي أرمينيا يعود تاريخهما بوضوح إلى هذه الفترة ولهما سياق واضح: أحدهما في مستوطنة أكناشين، والثاني في ماسيس بلور.

ويقول: "سيساعد تحليل ودراسة الحمض النووي للهيكل العظمي للطفل، على تعزيز معلوماتنا عن مجتمعات العصر الحجري الحديث التي كانت تعيش شمال نهر أراكس". مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف مهم جدا.