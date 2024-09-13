اعرف سر ظهور النمل في المنزل وعلاقته بالحسد.. خبيرة تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

النمل من الحشرات غير المستحبة للكثيرين، وقد ارتبط ظهوره في أماكن معينة بالمنزل ، منها ما يربطه بوجود الحسد أو العين الشريرة.

خلال استضافتها في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، أشارت خبيرة الطاقة سونيا الحبال إلى أن ظهور النمل علامة على العين الشريرة أو الحسد.

وتابعت أن مواقع ظهور النمل داخل المنزل تحمل رسائل يجب الانتباه إليها، ومن أبرزها:

المطبخ

يشير ظهور النمل في المطبخ إلى أن ربة المنزل أو الابنة الكبرى معرضة للحسد.

الحمام

يدل ظهور النمل في الحمام على وجود حسد على المال أو الرزق.

نوافذ المنزل

يعني أن الأبناء هم المستهدفون بالحسد.

غرفة النوم

يشير إلى وجود حسد على العلاقة الزوجية.

أبواب المنزل

يدل على أن الزوج هو المستهدف بالحسد من الأشخاص الحاقدين.

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