فوائد مذهلة للبصل الأخضر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعتبر البصل الأخضر من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، والتي تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحة الجسم.

وأوضح محمد الزغبي، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، لـ"الخليج 365" الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند تناول البصل الأخضر بانتظام في النظام الغذائي:

تعزيز جهاز المناعة

يحتوي البصل الأخضر على كمية وفيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض.

تحسين صحة القلب

يساهم البصل الأخضر في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مضاد للالتهابات

يحتوي البصل الأخضر على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الألم والتورم المرتبطين بالتهابات المفاصل وغيرها من الحالات الالتهابية.

مصدر جيد للألياف

تُساعد الألياف الموجودة في البصل الأخضر على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

دعم صحة العظام

يحتوي البصل الأخضر على الكالسيوم وفيتامين K، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

تحسين صحة العين

يحتوي البصل الأخضر على فيتامين A الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين وتحسين الرؤية.

مضاد للأكسدة

يحمي البصل الأخضر الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن

بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن المذكورة أعلاه، يحتوي البصل الأخضر على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى المهمة لصحة الجسم.

واختتم "الزغبي" حديثه قائلاً إن: " تناول البصل الأخضر بانتظام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على صحتك العامة. ومع ذلك، يُنصح باستشارة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت تعاني من أي حالة صحية مزمنة".

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