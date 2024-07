شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: مركز الملك سلمان الوحيد المصرح له باستلام وإيصال التبرعات للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن محاولة بعض الهيئات والجمعيات جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات، مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص#اليوم @KSRelief

نشاطات جمع التبرعات

الدمام - شريف احمد - أكّدت وزارة الداخلية أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المصرّح لها بتسلّم وإيصال التبرعات إلى خارج المملكة.وأشارت الوزارة إلى أن المجتمع السعودي مجتمع معطاء، وحملات التبرع التي تنفذها المملكة لإغاثة الدول في الكوارث، ومنصات إحسان وفرجت وتبرع، ترتكز إلى إجراءات نظامية تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها وعدم استغلالها للتأثير في الأمن. شددت وزارة الداخلية على أن أي نشاطات لجمع التبرعات بأي صورة كانت ستعرض مرتكبها للعقوبات المقررة نظامًا، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة لذلك بالاتصال بالرقم (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.