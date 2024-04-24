شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي.. طريقتان للاستئناف على الدفعة المالية المرفوضة والان نبدء بالتفاصيل

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صحة رقم الحساب البنكي

الحساب البنكي نشط ويتلقى التحويلات البنكية

ارتباط الحساب البنكي برقم هوية مقدم الطلب

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الدمام - شريف احمد - حدد الضمان الاجتماعي، إجراءات الاستئناف على الدفعة المالية المرفوضة.وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي على "إكس"ن يجب على المستفيد التحقق من الآتيوأوضح أنه عند تغيير إلى حساب بنكي آخر يتم تحديث بيانات الحساب في الفترة من 1 إلى 8 ميلادي على ألا يتم طلب استئناف الدفع إلا بعد ظهور إشعار تم التحقق من صحة رقم الحساب البنكي بنجاح

وكيّ يُتمم المستفيد خطوات استئناف الدفع بعد التحقق من المتطلبات السابقة على المستفيد اختيار إحد الطريقتين لاستئناف الدفع

الطريقة الأولى

اختیار الدخل على صفحة حساب المستفيد

أيقونة الطلبات

الإجراءات ثم الضغك على أيقونة العين

اختبار استئناف الدفع

إقرار المستفيد بالتأكيد على تصحيح حسابه البنكي

برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

الضغط على أيقونة "عرض" الظاهرة أمام رقم الطلب

اختيار استئناف الدفع

الإقرار بالتأكيد على تصحيح ضع الحساب البنكي

الضغط على تأكيد

الطريقة الثانية