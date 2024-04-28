شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تُعلن أسماء 113 فائزاً بجائزة ”المواطنة المسؤولة“ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن فوز «113» مرشحاً ومرشحة بجائزة المواطنة المسؤولة ضمن التصفيات الأولية لدورتها الثالثة، يمثلون كافة مناطق المملكة، وذلك تمهيداً للإعلان عن الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية على مستوى المملكة وتكريمهم في حفل الجوائز الاجتماعية في شهر سبتمبر القادم بإذن الله.

وأوضح الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث، أن جائزة المواطنة المسؤولة تحظى بإقبال كبير من قبل الطلبة والطالبات على مستوى المملكة لافتاً انها متاحة للمواطنين والمقيمين في التعليم الحكومي والخاص.

مبادرات مختلفة

أضاف الأمين العام بأن جائزة المواطنة المسؤولة لهذا العام تقدم لـ «3848» طالباً وطالبة من خلال مبادرات مختلفة تمثل مجالات الجائزة وهي: المجال الاجتماعي، الإعلامي، البيئي، التعلمي، التقني، الثقافي، الرياضي، الصحي والأمن والسلامة.

وأثنى الأستاذ الدكتور فهد المغلوث على جهود الأمانة العامة للمراجعين والمشرفين على هذه الجائزة الذين لما يبذلونه من جهود مستمرة في تطوير الجائزة وتجويد مخرجاتها والارتقاء بها لتحقيق أهدافها النبيلة والوطنية وتعزيز مفهوم العمل الاجتماعي وترسيخ المسؤولية المجتمعية والمواطنة الصالحة لدى النشء.

وأكد أن الجائزة تحرص على مواصلة عطاءاتها الإنسانية والوطنية من أجل المساهمة في تحقيق رؤية الوطن ومستهدفاته ومتمنياً التوفيق للجميع. الجوائز الاجتماعية

الجدير بالذكر أن جائزة المواطنة المسؤولة هي إحدى الجوائز الاجتماعية المقدمة من جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي نحو تمكين وتطوير الجهود العمل الاجتماعي، وهي جائزة وطنية سنوية تأسست عام 2022م تعنى باكتشاف النشء من سن 7-18 عام من الطلبة المبدعين من الجنسين في مراحل التعليم العام المختلفة، بهدف غرس وترسيخ وتعزيز قيم العمل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية ودعم المواطنة الصالحة، والتناغم مع مستهدفات الوطن وتوجهاته.