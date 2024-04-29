شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية فتق في عضلات جدار البطن لمعتمر يمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي في قسم الجراحة العامة بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إجراء عملية فتق في عضلات جدار البطن الأمامية لمعتمر من الجنسية اليمنية يبلغ من العمر ٤٥ عاماً.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض يعاني من فتق في عضلات جدار البطن الأمامية، حيث تبين أن هناك جزء من الأمعاء وجزء من شحم البطن بداخل الفتق، وحضر المريض إلى قسم الطواري بعد أن شعر بالتعب والألم الشديد والغثيان وتم تقييم الوضع وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود فتق في عضلات جدار البطن ووجود جزء من الأحشاء وشحم البطن مختنق بداخل البطن. تقنية المنظار

تابع التجمع "تم إجراء العملية بالمنظار الجراحي لازالته وإعادة الأمعاء والاحشاء الموجودة في الفتق وتم وضع شبكة من نوع طبي خاص وتثبيتها من الداخل وإصلاح الفتق بتقنية المنظار وذلك بفتحات صغيرة في البطن بدون الشق وهذه فيها فوائد كثيرة".

وقال إن هذا النوع من العمليات بالمنظار يُعد من الطرق الجراحية الحديثة التي لا تجرى الا في المراكز المتقدمة وتساهم في تقليل من الآثار والندبات المرئية بفضل استخدام الفتحات الصغيرة لإدخال الأدوات الجراحية، كما يقلل العمل بالمنظار من حجم الجروح وبالتالي يقلل من احتمال ظهور ندب كبيرة بعد العملية.

وبين التجمع الصحي، أن من فوائد إجراء العملية بالمنظار للمرضى التعافي بسرعة أكبر مقارنة بالتدخلات الجراحية التقليدية بسبب صغر الجروح والوقت القصير الذي يحتاجه المريض للشفاء ويمكن للمرضى العودة إلى حياتهم الطبيعية بسرعة أكبر

حيث تمت العملية ولله الحمد من خلال التقنيات الحديثة المتوفرة بالمستشفى.