شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التجارة بأمر ملكي.. من هو عبدالعزيز الدحيم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي عن صدور عدد من الأوامر الملكية اليوم الأربعاء، شملت عددًا من الإعفاءات والتعيينات.

ومن بينها كان الأمر الملكي بتعيين عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم، مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، في 14 مايو 2024.

مسيرة مهنية

يتمتع المستشار عبدالعزيز بن سعود الدحيم، وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة، بخبرة عملية تزيد عن عشر سنوات في القطاعين العام والخاص.



خبرات عملية

وقد التحق بوزارة التجارة كمستشار قانوني، ثم وكيلاً مساعداً للأنظمة واللوائح، وقبل ذلك سبق له العمل في مكاتب المحاماة في الرياض ودبي.ويشغل الدحيم، بالإضافة إلى عمله، عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وعضو اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وعضو مجلس إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعضو المجلس الاستشاري لكلية القانون في جامعة اليمامة.

وقد حصل الدحيم على شهادة المـاجستير في القانـون التجاري من جامعـة هـل في بريطانيا، وشهادة البكالوريـوس في الشريعـة من جامعـة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.



إضافة إلى مشاركته في عدد من البرامج التدريبية المتخصصة داخل المملكة وخارجها، ومن أهمها برنامج التشريعات المتقدمة في جامعة لندن (LSE)، وبرنامج تطوير التشريعات التجارية في سياتل بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية، وبرنامج القانون الإنجليزي في جامعة كامبردج.

وخلال حياته العملية، عمل الدحيم في عدد من المناصب التي زادته خبرة، ومن بينها: