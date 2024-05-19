تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في ممارسات التمريض

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وأوضح المشرف العام على المؤتمر، مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عمر الشمري، أن المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، يهدف إلى النهوض بمهنة التمريض وتعزيز الإبداع والابتكار، والتحول نحو رؤية المملكة 2030، واحتضان التحول في الرعاية التمريضية، ومناقشة القيادة التمريضية في مجال الصحة الرقمية، واستكشاف الذكاء الاصطناعي في ممارسات التمريض، وتقديم المفاهيم الحديثة للتمريض والممارسة القائمة على الأدلة. إضافة إلى توفير منصة تجمع المتخصصين تحت سقف واحد لتبادل المعرفة والخبرات المهنية، وإحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية.
من جهتها، أوضحت مدير إدارة خدمات التمريض ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة فضيلة العبيدان، أن المؤتمر يستهدف ما يقارب (1000) ممرض وممرضة وممارس صحي، وتم اعتماده بـ34 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وسيقدم المحاضرات 25 متحدثا من الخبراء والمتخصصين في مجال التمريض من الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، والكويت، والأردن، يناقشون كثيرا من الموضوعات ذات العلاقة بمهنة التمريض، تتضمن أبرز محاورها (التميز والابتكار في الرعاية التمريضية والبحث العلمي في التمريض والعلم المبني على البراهين وعلم القيادة في التمريض)، إضافة إلى أثر التحول الرقمي وتطبيقاته على الرعاية التمريضية.
أبرز الأهداف
- النهوض بمهنة التمريض.
- تعزيز الإبداع والابتكار والتحول.
- احتضان التحول في الرعاية التمريضية.
- مناقشة القيادة التمريضية في الصحة الرقمية.
- استكشاف الذكاء الاصطناعي في ممارسات التمريض.
- تقديم المفاهيم الحديثة للتمريض.
- توفير منصة تجمع المتخصصين تحت سقف واحد.
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