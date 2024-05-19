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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نهار يرعى حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم الأحد، حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة للغرفة، والمبادرات، والذي شهد حضور رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، وعدد من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية والمسؤولين ورجال وسيدات الأعمال بالطائف.
وقال رئيس غرفة الطائف غازي القثامي الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف جاءت بعد جهد وعمل عام كامل من مجلس إدارة الغرفة، والأمانة العامة بالغرفة، والتي تحدد إطارها في 4 أهداف، وهي تحقيق التميز المؤسسي، والابتكار ونقل المعرفة، والشمولية، والمسئولية الاجتماعية.
أشار في كلمته إلى أن غرفة الطائف تشارك النقلة النوعية للمحافظة، من خلال التحول الرقمي الكامل للغرفة، وتحديث الأنظمة واللوائح, وتفعيل الحوكمة، وإعادة هيكلة وتطوير الكادر البشري الوظيفي الذي سيخدم القطاع الخاص بالمحافظة.
وتابع "نشهد اليوم كذلك إطلاق عدد من المبادرات، وتدشين هوية بصرية جديدة، وتغيير لشعار الغرفة بما يتواكب مع المرحلة, فالتغيير ليس من أجل التغيير فقط".
وقال رئيس غرفة الطائف غازي القثامي الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف جاءت بعد جهد وعمل عام كامل من مجلس إدارة الغرفة، والأمانة العامة بالغرفة، والتي تحدد إطارها في 4 أهداف، وهي تحقيق التميز المؤسسي، والابتكار ونقل المعرفة، والشمولية، والمسئولية الاجتماعية.
نقلة نوعية للمحافظة
أشار في كلمته إلى أن غرفة الطائف تشارك النقلة النوعية للمحافظة، من خلال التحول الرقمي الكامل للغرفة، وتحديث الأنظمة واللوائح, وتفعيل الحوكمة، وإعادة هيكلة وتطوير الكادر البشري الوظيفي الذي سيخدم القطاع الخاص بالمحافظة.
وتابع "نشهد اليوم كذلك إطلاق عدد من المبادرات، وتدشين هوية بصرية جديدة، وتغيير لشعار الغرفة بما يتواكب مع المرحلة, فالتغيير ليس من أجل التغيير فقط".