شكرا لقرائتكم خبر عن الدعيلج: المملكة تدعم السلامة الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية