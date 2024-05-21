تجهيز طريق الأمير محمد بن سلمان لموسم الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للطرق عددا من أعمال الصيانة على طريق الأمير محمد بن سلمان، الذي يربط محافظة جدة بالعاصمة المقدسة، وذلك في إطار استعداداتها لتغطية شبكة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة بالصيانة وعوامل السلامة المرورية، خلال التحقق ومطابقة الطرق لمواصفات ومعايير الجودة، ورفع مستوى والسلامة على الطرق، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف عليها.

وأوضحت «هيئة الطرق»، أن فرق الصيانة الميدانية أنهت أعمال الصيانة على طريق الأمير محمد بن سلمان، والتي شملت كشط وسفلتة أكثر من 9500 م2، وإعادة الدهانات الأرضية على مسافة 6000 م2.

يذكر، أن الهيئة تعمل على مسح كل شبكة الطرق بشكل مستمر عبر معدات المسح والتقييم، إضافة إلى تلقي الملاحظات الواردة من مستخدمي الطرق عبر مركز الاتصال 938، إذ يتم العمل على معالجة كل الملاحظات بما يضمن سلامة وجودة شبكة الطرق.

طريق الأمير محمد بن سلمان

أحد أضخم مشاريع الطرق السريعة بالمملكة.

أحد أهم الطرق التي تخدم ضيوف الرحمن.

يمتد على مسافة تقدر بنحو 70 كلم.

يتكون من 5 مسارات.

تنفيذ كثير من العوامل التي تسهم في سلامة الحجاج: